Linköping tog viktig streckseger

Linköping gjorde sin första match på två veckor efter att laget på nytt drabbades av covid-19. Fem spelare drabbades.

Men någon rostighet märktes inte.

– Det kändes ganska bra, vi hade ju inte spelat på två veckor så man försökte bara komma in i det, sade Linköpingsmålvakten David Rautio till C More.

Östgötarna hade fyra raka segrar före uppehållet och förlängde segersviten direkt i återkomsten.

– Vi fick med oss tre poäng, det var svinbra, sade Rautio som räddade 33 av 35 skott.

En viktig seger då laget ökade avståndet till kvalstrecket till fem poäng.

Dessutom med en liten chans att nå slutspel – kanske då på Djurgårdens bekostnad. Stockholmslaget, på nionde plats, är tre poäng före, men har bara en match kvar. Linköping har två.

Djurgården hade säkrat en slutspelsplats vid seger, men hamnade i underläge efter att en gammal bekant slagit till. Förre Djurgårdsspelaren Patrik Lundh sköt 1–0 för gästerna i numerärt överläge efter 5.13 av den andra perioden.

Djurgården kvitterade bara dryga minuten senare genom formstarke Rhett Rakhshani.

Då klev finländaren Jaakko Rissanen fram.

Först blev han frispelad av Nikola Pasic efter drygt halva matchen och kunde skjuta 2–1 bakom Mantas Armalis.

När sedan Armalis bjöd på ett olyckligt 3–1-mål alldeles i inledningen av tredje blev uppförsbacken för brant. Rissanen sköt ett högt skott längs förlängd mållinje som tog i huvudet på Djurgårdsmålvakten och studsade i nät vid främre stolpen.

Djurgården reducerade i slutet genom Sebastian Strandberg, men Linköping stod emot hemmalagets slutforcering och tog första segern på bortaplan mot Djurgården på tio försök i grundserie och slutspel.