Linn Grant fortsätter storspela – tvåa i US Open

Linn Grant är rankad som världens femte bästa amatörspelare och var med när Sverige i år vann lag-EM för tredje gången i följd.

Men nu glänser skånskan på den allra största golfscenen: den anrika majorn US Open.

Grant har inlett tävlingen på Champions Golf Club i Houston med två raka 69-rundor och är totalt fyra slag under par. De flesta långt mer meriterade konkurrenterna – däribland sydkoreanska världsettan Ko Jin-Young och en drös tidigare majorvinnare – kan än så länge inte matcha det spel som Linn Grant har visat upp i Texas.

När svenskan hade avslutat sin andra runda låg hon delad tvåa, två slag bakom japanskan Hinako Shibuno som vann British Open i fjol. Om Grants andraplats håller dagen ut skulle det innebära att hon får gå i ledarbollen när majorn fortsätter på lördagen.

Faktum är att Linn Grant – fostrad på Rya GK utanför Helsingborg och nu collegestudent på Arizona State University – storspelade på ett liknande sätt redan som 18-åring majordebutant i just US Open, sommaren 2018. Då låg hon fyra halvvägs in i tävlingen, bara för att sedan klappa ihop rejält under slutvarven och sluta 57:a.

– Jag lärde mig mycket den veckan som jag hoppas kunna dra nytta av i veckan, sade Grant till Svensk Golf inför veckans tävling.

Hela tio svenskor är med i årets US Open – nytt rekord – och det är amatörerna som imponerar mest. Bakom Grant delade Maja Stark och Ingrid Lindblad 15:e plats, båda ett under par totalt med några hål kvar att spela på andra rundan.

US Open sköts upp från juni till december på grund av coronaläget och prispotten är den största inom damgolfen, där vinnaren får en check på en miljon dollar (drygt åtta miljoner kronor).

Amatörer får visserligen inte ta emot prispengar, men Linn Grant får trösta sig med att hon kan skriva golfhistoria om hon fortsätter sitt imponerande spel i helgen.