Linn Svahn: ”Jag vill skapa en 2.0-version av mig själv”

Fakta. Linn Svahns toppar och dalar

2019

December: Tar sin första världscupseger, en sprint i Davos.

2020

Mars: Säkrar segern i den totala sprintcupen efter totalt fyra sprintsegrar och en tredjeplats individuellt i världscupen. Dessutom tog hon två stafettsegrar med Maja Dahlqvist.

2021

● Januari: Besegrar norska suveränen Therese Johaug i ett traditionellt lopp i världscupen i Falun.

● Februari: Skadar axeln allvarligt vid ett fall i världscupen i Ulricehamn.

● Februari: Kommer till sitt första VM som sprintfafavoit. Gör ett misslyckat startförsök i VM-sprinten i Oberstdorf. Axelskadan sätter stopp.

● April: Gör sin senaste tävling när hon kommer femma i SM-tremilen i Kalix.

● Juni: Berättar på en presskonferens att hon inte kommer att delta i landslagens höghöjdsläger under sommaren. Axeln är inte bra.

● Augusti: Rehabträningen fungerar inte. Läkarteamet ser ingen lösning.

● September: Tvingas till sin första operation av axeln, vilket innebär att hon missar OS i Peking. Landslagsläkaren Per ”Pliggen” Andersson är självkritisk till sitt eget agerande under skadeprocessen.

● November: I en Expressen-intervju berättar Linn Svahn som känslorna och tårarna efter den första operationen, som visade att skadan var värre än befarat.

● December. Linn Svahn genomgår sin andra axeloperation. En operation som blev lyckad och innebar en mer struktur i rehabträningen.

2022

Maj: Meddelar att hon tränar utanför landslaget för att på bästa sätt komma tillbaka efter sin axelskada.