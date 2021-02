Linn Svahn vill skriva VM-historia: ”Alla chanser att vi drar en trippel”

Hon har vunnit fyra av fem lopp i världscupen och är storfavorit när VM på torsdag inleds med den individuella sprinten.

Linn Svahn är ingen blyg mästerskapsdebutant och hymlar inte med att hon hoppas på en trio blågula åkare på prispallen när finalen är över.

– Det är så många som kan slåss om guldet och medaljerna, det är tufft om platserna i det här teamet. Det är en häftig upplevelse att få chansen att skriva svensk skidhistoria, säger Svahn.

För ett år sedan åkte Svahn sprintbanan i Oberstdorf i för-VM och slutade femma i en final som Natalja Neprjajeva vann före Anamarija Lampic och Jessie Diggins.

– Jag tycker om sprintbanan och är väl medveten om hur den går. Jag har jobbat på den under väldigt lång tid och jag trivs med den, säger Svahn.

Linn Svand i den solsörjiga snön på VM:s 1,2 kilometer långa sprintbana. Foto: Adam Ihse/TT

I fjol fick arrangören kritik för att banan var i längsta laget för en sprintbana.

– Den är lite annorlunda i år. Den är inte lika lång längre och jag tycker inte att den är för lång.

Hur Svahn ska lägga upp taktiken på den 1,2 kilometer långa banan som kommer att vara rejält sörjig i vårvärmen vill hon inte avslöja.

– Ni kommer få se hur jag kommer att handskas med den här banan.

Hon brukar vara mästerlig på att hitta rätt position och komma med fart in mot upploppet.

– Jag kommer åka så att jag anpassar mig bäst för dagen och bäst utifrån mina förmågor, säger hon och låter så där lagom luddig för att inte avslöja taktiken.

Hon vet att det behövs så lite för att missa chansen att ta ett VM-guld.

– Man måste göra varje steg rätt för att ta sig vidare och sedan prestera i en final. Det gäller att vara medveten om varje moment man gör och göra rätt saker vid rätt tillfälle.

I fjol avgjordes damklassen på upploppet med Neprjajeva som segrare före Lampic. I herrklassen kom Johannes Høsflot Klæbo in mot mål i ensamt majestät.

– Det finns många sätt att ta sig an banan och upploppet; jag har jobbat mycket på att vara bra på ett sånt upplopp. En styrka vi svenska damsprintrar har är att vi är väldigt starka på stakning. Det tycker jag att vi visade i Val di Fiemme som har ett liknande upplopp, säger Svahn som vann sprinten i Val di Fiemme före Maja Dahlqvist och Emma Ribom.

I torsdagens VM-sprint är Ribom petad. Förutom Svahn är de svenska damåkarna Maja Dahlqvist, Jonna Sundling och Johanna Hagström.

Maja Dahlqvist, Linn Svahn och Johanna Hagström kör tillsammans med Jonna Sundling torsdagens sprint i VM. Foto: Adam Ihse/TT

På landslagets uppladdningsläger i Saxnäs tränade åkarna på en bana som liknade VM-banan i Oberstdorf.

– Här lämnar vi inget åt slumpen utan vi förbereder oss så bra som vi bara kan. På något vis var vi ändå som i Oberstdorf. Jag har gett mig själv förutsättningarna att vara så bra på den här banan som det bara går.

Hon ser en ära i att få representera Sverige och vara en av åkarna som inleder VM.

– Jag ser verkligen fram emot att få köra öppningsdistansen för man är ju på ett VM för att man vill tävla, inte för att stå på sidlinjen och heja. Även om det kommer att vara kul också.

För Linn Svahn är nerver en ickefråga.

– Det är bara att gå all in. Och jag är väldigt trygg med klassisk stil och har jobbat mycket för att var stark på just klassisk stil till VM.

Att hon är favorit redan i sitt först mästerskap bekymrar henne inte heller.

– Det är ganska coolt. Jag har åkt ganska fort i år och då är det väl lite som belöning och häftigt att folk tror på mig. Men jag är inte ensam om favoritskapet, det är många som kan åka fort, jag är fortsatt ödmjuk över att det delas ut VM-medaljer och man får mäta sig med de allra bästa.

Linn Svahn, här under världscuptävlingarna i Falun i januari, har jobbat med åkningen i klassisk stil med sikte på VM-sprinten. Foto: Jonas Lindkvist

I Ulricehamn förlorade hon lite överraskande en spurtduell mot Lampic i sprintstafetten.

– Jag tycker inte om att förlora oavsett vad det är men Lampic var starkare än mig, hon tog en välförtjänt seger där och då. Nu ser jag fram emot det här mästerskapet tillsammans med mina lagkamrater, jag tror att det kan bli ett mästerskap lite över det vanliga.

