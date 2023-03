Lisa Nyberg tar rygg på pappa: ”Men jag får bana min egen väg”

Lisa Nyberg gör sin första säsong i alpina världscupen.

Det blev inget VM, men det var heller inte det största målet den här vintern.

– Det får komma med tiden, sade 20-åringen när DN träffade henne i Italien i januari.

Då hade talangen precis tagit karriärens första världscuppoäng, som 25:a i Kronplatz storslalom.

– Det var väldigt roligt. Jag har ändå kämpat lite den här säsongen så det kändes skönt att jag fick till det lite bättre.

– Jag har fastnat lite i mina tankar att jag ska åka tekniskt bra, men nu försökte jag bara satsa, ”kötta” på.

Vad betyder det för fortsättningen i din satsning?

– Jag tänker att det ger mig lite självförtroende, så jag ska bara försöka jobba vidare på det.

”Det var väldigt roligt”, säger Lisa Nyberg om första världscuppoängen, i Kronplatz storslalom i januari. Bilden är dock från Kranjska Gora runt nyår. Foto: Vid Ponikvar/TT

Förra året vann hon en Europacuptävling (nivån under världscupen) i storslalom och radade upp fyra topp-sex-placeringar på JVM. I årets junior-VM blev hon sexa i storslalomen i österrikiska St Anton, en tävling som vanns av landslagskollegan Hanna Aronsson Elfman.

Nu står hon för första gången på start i världscupen på hemmaplan i Åre, där storslalomen avgörs på fredagen.

2006 var det just här som pappa Fredrik Nyberg gjorde sin sista världscuptävling och då tog sin 24:e pallplats, just i storslalom. Med sina sju världscupsegrar är Nyberg den äldre, som varit Lisas tränare under hela uppväxten, Sveriges femte segerrikaste alpinåkare genom tiderna.

Hur är det att gå i pappas fotspår?

– Jag ser det egentligen inte som att jag går i hans fotspår utan bara att jag tar vägledning av honom. Jag tar råd av honom och han är en väldigt bra coach till mig, säger Lisa Nyberg, van vid frågan.

– Jag tar bara med hans lärdomar och försöker göra det så bra som möjligt.

Fredrik Nyberg avslutade världscupkarriären 2006. Här poserar han med döttrarna Lisa och Sofie samma år. Foto: Calle Törnström/TT

Är namnet Nyberg en dörröppnare nere i Alperna?

– Jag vet faktiskt inte... Jag har inte testat! svarar hon och skrattar.

– Men en del så klart. Pappa verkar ha varit väldigt populär. Men jag tror att jag får bana min egen väg faktiskt.

Tio världscuptävlingar har det blivit hittills.

Hur är det att få träna med världscuplaget?

– Det är verkligen jätteroligt. Både Anna (Swenn-Larsson) och Sara (Hector) som är de största i vårt lag är så otroligt snälla människor också. Det är väldigt inspirerande.

I Åre står hon på start med Hector igen. Men också med en viss Mikaela Shiffrin.

Amerikanskan kan i Åre tangera Ingemar Stenmarks rekord på 86 världscupsegrar.

– Hon är helt otrolig. Hennes meriter är helt galna och hennes teknik är verkligen så inspirerande, säger Lisa Nyberg.

– Jag försöker verkligen ta efter det.

Fakta. Världscupen i Åre Fredag, 10.00 & 13.00: Storslalom, damer.

Svenska åkare: Sara Hector, Estelle Alphand, Hanna Aronsson Elfman, Hilma Lövblom, Lisa Nyberg, Moa Boström Müssener. Lördag, 10.30 & 13.30: Slalom, damer.

Svenska åkare: Anna Swenn-Larsson, Sara Hector, Estelle Alphand, Hanna Aronsson Elfman, Cornelia Öhlund, Emelie Henning, Moa Boström Müssener, Susanne Jakobsen. Visa mer

