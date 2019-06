Löfven på plats – men inte hans italienske kollega

Just nu: spara 50%

Varningsklockorna har ringt länge. Ekonomin i Italien stagnerar och tillväxten ligger i dag på bara 0,2 procent. Den inbromsande ekonomin blev ett ämne när Milano Cortinas delegation svarade på frågor om sin kandidatur i Lausanne.

Milanos borgmästare, Giuseppe Sala, försökte leda bort uppmärksamheten från problemen och menade att OS i stället ska ses som en möjlighet för Italien och särskilt för Milano, som han anser visat att man klarar ekonomiska utmaningar

– Folk sade till oss att vi borde vara mer försiktiga, men vi har satsat i stället. Vi har ökat antalet turister i Milano från fem till nio miljoner per år. Vi står för tio procent av den italienska bruttonationalprodukten, sade Sala och poängterade att den stora frågan inte är ekonomin, utan om Milano Cortina klarar att leverera vinterspel enligt det nya koncept som Internationella olympiska kommittén tagit fram.

– Jag tycker att vi i dag klart och tydligt visat för IOK:s medlemmar att vi klarar det. Vi som sitter här är medlemmar i många olika politiska partier, alla står bakom vår ansökan, sade Sala.

Det var ett budskap som upprepades av den italienske kampanjchefen och IOK-medlemmen Giovanni Malagó, som påminde om att 83 procent av det italienska folket är positivt till OS. Det är också en anledning till att italienarna seglat upp som knappa favoriter i Lausanne.

På presskonferensen fick delegationen frågan om hur de ser på att länder som Österrike, Schweiz och Tyskland lagt ner sina OS-kampanjer, bland annat på grund av motstånd från miljörörelser.

Antingen duckade Cortina d Ámpezzos borgmästare Giampiero Ghedina medvetet på frågan eller så missförstod han den. För i stället pratade han om de möjligheter till ny infrastruktur som OS kommer att ge.

– Vi hade OS 1956 och har fortfarande nytta av de vägar som byggdes då, men nu 63 år senare behöver vi nya. Det är alla i Cortina ense om, sade Ghedina.

Till skillnad från Sverige hade inte Italien sin premiärminister på plats vid den tekniska presentationen och utfrågningen med IOK-medlemmarna. Giuseppe Conte väntades anlända till Lausanne under dagen och ska vara med under den allmänna presentationen under eftermiddagen.

Vid sidan av en sviktande ekonomi lever också Italien med ett osäkert politiskt läge. Risken för nyval är stor. Detta ska dock inte påverka Milano Cortina om man får OS.

– Nej, vi är inte alls oroliga, utan i stället väldigt lugna och enade för att nå vårt mål, eftersom den politiska makten står bakom projektet. Aldrig tidigare har det varit sådan enighet i Italien. Hela landet står bakom oss, presidenten, regeringen, parlamentet, sade Giovanni Malagó i en DN-intervju förra veckan.

