Louise Hansson: ”I vattnet släpper de negativa tankarna”

Hastighetsdisplayen är egentligen riktad till bilister. Platsen är en gata i ett villaområde i Helsingborg. En efter en tar personerna tillhörandes samma familj sats och springer mot den digitala fartskylten.

Louise Hansson skrattar hjärtligt när hon visar klippet i mobilen.

Kan man inte åka till OS i Tokyo får man stilla tävlingshungern bäst man kan. Då duger street racing på mammas gata som tillfälligt substitut.

När Louise Hansson satsade hårdare på simningen fanns endast en 50-metersbassäng i Helsingborg. Utomhus på friluftsbadet Råå Vallar. Situationen är fortfarande densamma för stadens elitsimmare. Här har Louise Hansson, samt landslagskompisen och systern Sophie, tröskat längder under somrarna för att vinna hundradelar i skarpt läge. Utifrån det perspektivet undrar jag vilket förhållande Louise Hansson har till tid.

– Privat är jag väldigt noga med tider. Jag tycker inte om när folk är sena, och jag vill själv vara i tid. Är jag på väg att bli sen hör jag av mig. Och simningen i sig är tidskrävande. Jag tränar tjugo timmar plus per vecka. Som mest tjugosju timmar. Dessutom har jag alltid pluggat på heltid. Jag är strukturerad och har en plan jag följer varje dag. När jag slutar simma kommer jag väl känna mig lost på grund av all tid jag får över.

Länge trodde Louise Hansson att OS skulle bli av, men Tokyos OS-banor har bytts mot Råå fruluftsbad. Foto: Britt-Mari Olsson

I stället för på stillsamma Råå borde Louise Hansson befunnit sig i myllrande metropolen Los Angeles. Nästa tilltänkta destination, i mitten av juli, var japanska Fukuoka. Där skulle 23-åringen tillsammans med landslaget finslipa detaljerna inför OS-starten.

Redan i slutet av januari togs Louise Hansson ut i den svenska OS-truppen. 100 meter fjäril var enda spikade distansen för VM-sjuan. Troligtvis hade hon även ingått i lagkappslagen (medley och frisim) eftersom Sverige kvalat in.

Men den strukturerade planen fick sättas på paus. Virusverkligheten kom emellan.

– Jag och många andra var väldigt optimistiska och trodde länge att OS skulle bli av. En dag i mars skickade skolan ut sms om att all träning ställts in. Drygt fem timmar efter kom samma besked om NCAA (amerikanska collegemästerskapet).

Simningen hjälper mycket om jag till exempel känner mig stressad och har en skitdag.

När situationen eskalerade tvingades Louise Hansson coronafly till Sverige. I rummet på University of Southern California lämnade hon kvar personliga tillhörigheter. Ägodelarna är numera förvarade hos en kompis i USA. Väl hemma i Helsingborg tvingades Louise Hansson hantera ytterligare humörsänken. Samma dag i april fick hon reda på att universitetsexamen och de olympiska spelen skjutits på framtiden.

– Det var ingen rolig dag, och det var jobbigt att lämna USA utan att säga hej då till mina bästa vänner. Även om det varit tufft mentalt, och jag fortfarande är besviken, är det självklart rätt beslut att ställa in OS.

I vilken bearbetningsfas befinner du dig i?

– Det här är första sommaren sedan jag var 14 år som jag inte ska tävla i ett mästerskap. Jag försöker ändå göra något positivt av situationen och acceptera att det är som det är. Vila huvudet, sköta om mig. Simningen hjälper mycket om jag till exempel känner mig stressad och har en skitdag. När jag hoppar i vattnet släpper de negativa tankarna. Tur att jag älskar att träna.

I USA är mentaliteten att vill du ha uppmärksamhet måste du ta för dig.

När jag under en välbesökt lokal idrottsgala 2013 delade ut pris till Louise Hansson hade hon svårt att dölja att hon kände sig bekvämare i simdräkt än med mikrofon i hand på en upplyst scen. Sju år senare är det samma person, men ändå inte, som sitter framför mig. Louise Hansson är varken den första eller sista svenska atleten och studenten vars identitet och beteende omformas under collegevistelsen i USA.

– Tidigare ville jag inte stå i centrum, ta upp för mycket plats eller prata inför människor. Presentationer i skolan var det värsta jag visste. Jag jobbade hellre på hårt i bakgrunden. I USA är mentaliteten att vill du ha uppmärksamhet måste du ta för dig. Så var det också i mitt simlag.

– Konkurrensen där och på tävlingar gör att man måste tuffa till sig. Maxa allt och vara beredd på att alltid köra. Gör man inte det riskerar man att åka ut redan i försöken på morgonen. Det finns så många duktiga tjejer, säger Louise Hansson, som under sina sista två år på college var lagkapten för skolans simlag.

– Jag har både utvecklats och vuxit som simmare och person genom att utmana mig själv hela tiden. I vissa sammanhang är jag kanske fortfarande lite för hård mot mig själv, men jag jobbar på att vara mer förlåtande. Fast det är klart jag blir besviken om jag inte når målen jag satt upp. Den dagen jag inte bryr mig slutar jag.

Louise Hansson tror på snabba tider när världens simmare så småningom tillåts tävla igen. Foto: Britt-Mari Olsson

Louise Hansson OS-debuterade i Rio 2016. Om allt går som hon vill sträcker sig satsningen över Tokyo 2021 samt Paris tre år senare. Fast om hon fått önska hade Paris bytt plats med Los Angeles-spelen 2028. För simningarna avgörs på och runt det campus som var hennes hem under fyra år.

Samarbetet med nye coachen Ian Hulme i England är en del i förberedelserna inför nästa års sommarspel i Japan. Parallellt, med start i höst, påbörjar Louise Hansson en masterutbildning inom international business vid universitetet i Loughborough.

Så småningom får hon åter kliva upp på startpallen i tävlingssammanhang. Går det att föreställa sig känslan när det det är dags för ett försöksheat som vanligtvis är föga upphetsande?

– Alla som inte tävlat på länge kommer vara sjukt sugna på att simma. Det kommer bli häftigt, och jag tror vi får se flera snabba tider.

Kanske räcker även Louise Hanssons fart och ambition för att nå det efterlängtade målet i Tokyo.

– Jag är stolt över att jag kvalade in till OS i Rio, men jag kan inte nöja mig med det igen. Jag vill simma final. Får jag vara skadefri, och kan träna på ordentligt, kan jag absolut se det hända.

Och nu är ni förstås nyfikna på resultatlistan från den hanssonska familjekampen nämnd i början. Brorsan Gustaf vann. Louise Hansson blev tvåa.