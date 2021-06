Lukaku hjälte för Belgien – skickade kärlek till Eriksen

De otäcka bilderna från Parken i Köpenhamn oroade en hel fotbollsvärld och kom att genomsyra allt i det som återstod av fotbolls-EM:s andra speldag.

I Belgiens 3–0-seger mot Ryssland i Sankt Petersburg var det Christian Eriksens lagkamrat i italienska Inter, Romelu Lukaku, som tog chansen att stötta den danske stjärnmittfältaren efter den plötsliga kollapsen i mötet med Finland.

– Jag är väldigt glad över segern. Men för mig var det svårt att spela i dag, för mina tankar var med min lagkamrat Christian. Jag hoppas han mår bra och jag tillägnar honom den här insatsen, sade Lukaku i en tv-sänd intervju efter matchen.

28-åringen stod för 24 fullträffar i Serie A under den gångna säsongen och i Belgiens öppningsmatch borta mot Ryssland visade han att målsinnet sitter i.

Bara tio minuter in i matchen blev han sopren med den ryske målvakten Anton Sjunin och placerade in 1–0. Direkt efteråt tog han fart mot en kameraman och ropade rakt in i linsen:

– ”Chris”, jag älskar dig!

Reprisbilderna visade att Lukaku var offside när passningen slank igenom benen på försvararen Andrej Semenov, men domarteamet bedömde att ryssen gjorde en aktiv ansats att spela på bollen och att Lukaku inte påverkade hans agerande.

Målet därmed godkänt – och värre skulle det bli för Ryssland.

Efter att Daler Kuzyaev och Timothy Castagne skallat ihop i en kraftfull kollision byttes båda ut med cirka halvtimmen spelad. Den sistnämnde ersattes av Thomas Meunier som bara behövde sju minuter på planen för att utöka ledningen för Belgien.

Dortmundspelaren rakade enkelt in en retur i öppet mål efter att Sjunin stött ut bollen rakt ut som konsekvens av ett lurigt inlägg från Thorgan Hazard.

Storebrodern Eden Hazard var anmärkningsvärt nog petad och en av tre stjärnor som saknades i den belgiska uppställningen. Real Madrid-yttern har inte imponerat sedan flytten från Chelsea, något som nu också avspeglade sig i förbundskaptenen Roberto Martinez uttagning.

Även Kevin De Bruyne (drabbad av ansiktsfrakturer i Champions League-finalen) och Axel Witsel (skadad i en hälsena) lyste med sin frånvaro i startelvan men trots det blev det en bekväm resa mot tre poäng för Belgien som förstärker sin status som en av EM:s guldfavoriter.

Ryssland besegrades med 3–0 efter att Lukaku även fått sista ordet. Detta genom att förvalta en framspelning från succéinhopparen Meunier på bästa sätt och fri sätta bollen lågt i nät.

