Luleå återigen svenska mästare – chockade rekordpubliken i Gävle

Speakern tvingades be ståplatssektionen i Gävle att ta ett par steg in på läktaren. Bakom Brynäs målvakt Ellen Jonsson fick supportarna inte plats.

I ett slutsålt men inte riktigt fullsatt Monitor ERP arena – som haft ett publiksnitt på 153 personer i grundserien – tog Brynäs emot Luleå för en femte och avgörande final i SDHL-slutspelet.

Då var det de 30-talet tillresta supportarna från Norrbotten som fick jubla först. Redan efter 1.09 Linn Peterson snappade upp en puck framför mål och tryckte upp den i krysset.

Samma Peterson utökade tre minuter senare och Monitor ERP arena tystnade ännu mer.

Brynäs såg chockat ut och Luleå kunde även sätta trean halvvägs in i den första perioden. Via Brynäs Maja Nylén-Perssons skridsko styrdes Josefine Perssons inspel in till 3–0 och hemmatränaren Henrik Glass tog en timeout.

Draget gav resultat – strax innan pausen reducerade Nylén-Persson med ett distinkt avslut i powerplay.

Omgående i den andra perioden reducerade hemmalaget på nytt när Denisa Krizova gjorde sitt sjätte slutspelsmål. Därefter fanns det bud på mer. Tolv minuter in fick hemmalaget spela både fem mot fyra och fem mot tre. Då träffade den tidigare avstängda storstjärnan Lara Stalder – schweiziskan som gjorde 89 poäng i grundserien – kryssribban med ett jätteskott.

Men i stället för kvittering stack Luleå upp och gjorde 4–2 genom finländskan Petra Nieminen med mindre än två minuter kvar av perioden.

I den sista perioden tryckte Brynäs på för en utjämning, både på och utanför isen, men Luleå spelade tryggt. Med ett tajt försvarsspel lyckades bortalaget hindra anstormningen.

Med drygt tre minuter kvar tog Brynäs ut målvakten men fick aldrig in pucken. Istället höll Luleå undan, Petra Nieminen avgjorde i öppen bur och kan titulera sig svenska mästare 2022.

Luleå har därmed gått segrande ur de de sex senaste säsongerna (den inställa coronasäsongen borträknad) av den svenska damhockeyligan.

Publiksiffran i Monitor ERP arena uppgick till 7765 personer, vilket är nytt rekord för den svenska damhockeyn. Det tidigare rekordet sattes i samma arena i final nummer tre.

