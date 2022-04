En slutsåld arena med 6 150 personer i Luleå fick heja fram sitt lag till final på herrsidan för första gången sedan 2013. Damerna säkrade sitt SM-guld för drygt två veckor sedan, och efter semifinalvinsten över Frölunda har herrlaget nu chans att fixa en dubbel till Norrbotten.

Luleå tog ledningen även i den femte semifinalmatchen. precis som i alla de tidigare mötena i serien där göteborgarna vann den första matchen och Luleå sedan gått rent. Förste målskytt blev Isac Brännström, åtta minuter in i den första perioden.

– Vi var bättre från start i dag än vi var senast. I dag ville vi visa vår publik att vi är bra, sade Linus Omark till Cmore efter matchen.

Gästande Frölunda var piskat att vinna för att hålla liv i säsongen. Men trots det fick hemmalaget tidigt kontroll på matchen. Luleå kunde spela med ett lugn med pucken i egen zon och med smarta passningar snabbt vända på spelet framåt.

Luleås Linus Omark, i mitten, låg bakom Luleås finalavancemang. Här jublar han med 2–1-skytten Pontus Andreasson. Foto: Pär Bäckström/TT

Frölunda fick dock in en kvittering, när de lyckades bryta just ett sådant uppspel. Max Friberg stoppade pucken längs sargen och spelade in den till Karl Henriksson som stod fint placerad framför målvakten Joel Lassinantti och relativt enkelt kunde trycka dit 1–1.

Målet såg ut gjuta mod i Frölunda om började äta sig in i matchen. Men med två minuter kvar av den första perioden kom en kalldusch när Luleå tog tillbaka ledningen. Slutspelsgiganten Linus Omark visade på nytt hur viktig han är för det här Luleålaget, höll i pucken i en båge bakom Frölundas mål och lade sedan in den perfekt till kedjekamraten Pontus Andreasson som satte sitt åttonde mål i det här slutspelet.

– Sådana mål är alltid psykologiskt jobbiga att få emot sig. Sedan stänger vi ner dem totalt, sade Omark till Cmore.

I den andra perioden ökade hemmalaget på ledningen till 3–1 i numerärt överläge, genom Jonas Berglund. Frölunda kändes trots allvaret rätt uddlöst och hade svårt att hitta igenom Luleås effektiva försvar.

Gästerna fick bara iväg tre skott mot Joel Lassinantti i Luleåmålet i tredje perioden. Hemmalaget sköt å sin sida bara ett under matchens sista 20 minuter, men med det kunde Linus Omark stänga semifinalen genom att sätta 4–1 i tom kasse med 47 sekunder kvar av matchen.

Frölundas tränare Roger Rönnberg gratulerade Luleås Tomas Berglund till finalplatsen. ”Luleå förtjänar att gå till final”, sade Rönnberg. Foto: Pär Bäckström/TT

Luleå tog också hem hela semifinalserien med samma siffror. Frölundatränaren Roger Rönnberg var självkritisk efter förlusten.

– Ska man gå till final behöver man göra det Luleå har gjort. Man behöver vara bra i powerplay och boxplay, man behöver göra sin målvakt bra och alla toppspelarna måste göra personbästa, sade Rönnberg till Cmore.

– Luleå förtjänar att gå till final. De har fått ihop det som vi inte har fått.

I finalen ställs Luleå mot antingen Färjestad eller Rögle. Färjestad leder den serien med 3–1 i matcher, och har chans att avgöra på bortaplan på söndag eftermiddag.

Läs mer:

Färjestadsspelare stängs av – missar avgörandet