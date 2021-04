Luleå vann efter Lassinanttis storspel

Tre av målen i den jämna matchen kom i mittenperioden under spel i numerärt överläge.

– Jag är bara jäkligt glad att vi vann. Inte finaste spelet men jag bryr mig inte ett skit bara vi vinner, sade tvåmålsskytten Filip Hållander till C More efter matchen.

Bara ett dygn efter söndagens maratonmatch var det dags för rond nummer två i kvartsfinalserien mellan de båda nordligaste SHL-lagen. Men någon trötthet märktes inte av när pucken släpptes.

Stor disciplin i hemjobbet från båda lagen gjorde det väldigt svårt att komma fram till några vassa mållägen i den första perioden.

I den andra hände desto mer. Tre mål i powerplay, till exempel.

I den första kvartsfinalen fungerade Luleås normalt sett så effektiva spel i numerärt överläge inte alls. När man nu fick chansen två gånger i början av den andra perioden var Norrbottenslaget hundraprocentigt.

Först styrde Juhani Tyrväinen in matchens första mål där han stod framför näsan på Skellefteås målvakt som nu var 21-årige Arvid Söderblom.

Några minuter senare kom nästa powerplay för Luleå. Och nästa mål, den här gången på ett skott från blålinjen av Filip Hållander.

Men Skellefteå kom tillbaka i perioden och med hjälp av andra periodens långa väg till avbytarbåset skapade man långa och jobbiga anfall för Luleå, där Joel Lassinantti storspelade på nytt.

– Det gör mycket att ha en sån målvakt som Lassinantti. Utan honom hade vi släppt in ett gäng mål, så det är såklart viktigt, sade målskytten Filip Hållander till C More efter den andra perioden.

Där visade även Skellefteå bättre skärpa i numerärt överläge och kunde reducera bortaledningen när skarpskytten Jesper Frödén prickade krysset från nära håll. Passet fick han rakt igenom boxen från Jonatan Berggren.

– Jonte har hittat mig i genomspelet den här säsongen. Och krysset brukar vara ledigt, sade Frödén till C More.

Skellefteås grepp om matchen hårdnade allt mer men Joel Lassinantti vägrade att släppa in någon kvitteringspuck. På slutet bombarderades Luleås burväktare med skott men tog allt.

Två minuter från slutet blev Filip Hållander tvåmålsskytt när han avgjorde matchen definitivt i öppet mål. Roland McKeowns reducering fem sekunder före slutsignalen kom för sent.

Tillsammans med evighetsmaskinen på backen Erik Gustafsson, som nyss kommit tillbaka från en knäskada, blev Joel Lassinantti den store matchhjälten som såg till att kvittera matchserien.

På onsdag väntar en ny rysare mellan lagen, då i Luleå.

