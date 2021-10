Lundqvist historisk i Frölundaseger

Frölunda blixtstartade och Joel Lundqvist spelade fram Jan Mursak till ett friläge som slovaken förvaltade genom att göra 1–0.

Det var Lundqvists 625:e poäng i Frölundatröjan. Det tidigare rekordet hade Niklas Andersson.

– Vad ska jag säga om det? Det kanske är roligt efter karriären, men just nu är det bara en siffra. Nu vill man bara jaga titlar, säger han till C More.

Lundqvist har massor av titlar, däribland fyra SM-guld.

Kanske väntar ett femte runt hörnet.

Frölunda tog i alla fall tillbaka serieledningen som Rögle lånat under några timmar inför kvällsmatchen. Men Göteborgslaget har spelat två matcher mer än skåningarna.

Max Friberg ökade på till 2–0 innan första perioden var över.

I den andra kunde Färjestad reducera genom Per Åslund, men Frölunda drog ifrån i den tredje perioden.

Hemmalagets Pontus Widerström drog på sig ett matchstraff sedan han tacklat backtalangen Simon Edvinsson så illa att denne tvingades lämna isen.

Efter ytterligare en hemmautvisning fick Frölunda spela fem mot tre och då slog powerplaykungen Ryan Lasch till och gjorde 3–1.

Elmer Söderblom fastställde 4–1.

Frölunda tog femte raka segern i SHL och har radat upp lika många segrar i rad mot antagonisten från Karlstad.

Färjestad får det inte att lossna och har förlorat fyra av sina sex senaste matcher.