Lundqvist hyllad på hemmaplan – tidernas målvakt

– Man ser så många spelare som har betytt otroligt mycket för mig personligen, och för många som sitter härinne. Det är generationer av fantastiska spelare och förebilder. Så det är otroligt kul att vi har samlats här för första gången.

Kungen av New York Henrik Lundqvist flög hem till Sverige – och prisades.

På torsdagskvällen var det dags för Tidernas hockeygala i Avicii arena, och första priset som delades ut var till tidernas målvakt.

Föga förvånande var juryns val Henrik Lundqvist och Kim Martin Hasson, och de fick ta emot priset av friidrottssystrarna Jenny och Sanna Kallur, döttrar till den tidigare storspelaren Anders Kallur.

– Det känns otroligt häftigt att bara vara på en sådan här gala bland alla legendarer, sa Kim Martin Hasson till SVT.

Redan i OS i Turin 2006 korsades de båda svenska supermålvakternas vägar. När Tre Kronor vann OS-finalen mot Finland, och tog Sveriges andra OS-guld i ishockey, var Lundqvist en av huvudrollsinnehavarna.

När Finland i slutet av finalen pressade som mest var det Lundqvist storspel som säkrade guldet.

Några dagar tidigare hade Kim Martin Hasson visat att hon var en världsmålvakt.

I OS-semifinalen mot USA var Sverige starkt nederlagstippade, men Damkronorna lyckades vända ett 0–2-underläge och vinna med 3–2 efter straffar.

I finalen mot Kanada blev det visserligen förlust, men OS-silvret i Turin är svensk damhockeys största framgång.

Elva år efter OS-guldet tog Henrik Lundqvist VM-guld tillsammans med brorsan Joel Lundqvist.

Kim Martin Hasson tog aldrig något VM-guld under sin karriär, men väl två bronsmedaljer.

Det sista Henrik Lundqvist gjorde på svensk is innan han inför säsongen 05-06 flyttade till New York – för spel i New York Rangers där han blev kvar under hela sin NHL-karriär – var att ta SM-guld med Frölunda.

Kim Martin Hassons nästa stora utmaning är att göra detsamma. Martin Hasson är i dag sportchef för Frölundas nybildade damhockeylag.

Det här är första gången som en hockeygala av den här storleken arrangeras, och galan är ett sätt att fira att Svenska ishockeyförbundet fyller 100 år i år.