Maffialedares son sköts ihjäl under fotbollsfirandet

Efter mer än 30 års väntan blev Napoli serie A-mästare på torsdagen efter att ha besegrat Udinese på bortaplan. Neapels gator fylldes med tiotusentals människor, fyrverkerier, sång och jubel. Men glädjeruset byttes på natten ut mot våldsamma scener.

Fyra personer sköts under kvällens firande, varav en 26-årig man som senare avled av sina skador på sjukhuset. På fredagen har mannen identifierats som sonen till Maurizio Costanzo, som uppges vara en boss i camorran, maffiaorganisationen med bas i regionen Kampanien.

26-åringen hade en ”gediget” brottsregister och han och de övriga sköts i centrala Neapel under en gatufest, skriver The Guardian. Men omständigheterna kring dödsfallet är fortfarande oklara. Under fredagen har åklagare och polisen försökt kartlägga om det dödande skottet var ett misstag eller om hans sköts avsiktligt av en rivaliserande klan. I södra Italien ska det inte vara ovanligt att man under stora firanden skjuter med vapen i luften.

Neapels borgmästare Gaetano Manfredi tror dock inte på teorin om ett vådaskott, det hävdar han i en intervju med radiokanalen Radio Anch’io på fredagen.

– Det här dödsfallet har inget att göra med firandet. Det var antagligen en uppgörelse, säger Manfredi i radiointervjun enligt The Guardian.

Mer än 100 personer fördes till sjukhus efter torsdagens fotbollsfirande. Sjukvårdspersonal vittnar om unga män med med allvarliga brännskador efter att ha träffats av fyrverkerier, blivit knivskurna och skadats i slagsmål.

En 20-årig kvinna fördes också akut till sjukhus efter att ha blivit påkörd av en bil och hennes tillstånd uppges vara kritiskt. Även tre poliser ska ha fått lindriga skador efter ingripanden i de stora folkmassorna.

Ingen person ska ha gripits efter 26-åringens död.