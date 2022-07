Magdalena Eriksson om lagets videoanalyser: ”Älskar att nörda ner mig”

När Sverige förbereder sig inför matcherna i fotbolls-EM blir en persons arbete extra viktigt. Videoanalytikern Anders Eriksson är den som ser till att spelarna har tillgång till video på – allt. Klipp från lagets egna träningar, matcher, och självklart också på de kommande motståndarna.

Allt finns upplagt på en samlingssajt där spelarna själva kan gå in och ladda ner och titta på sådant de vill se.

– Jag gillar till och med under matchdag att gå in och kika ännu en gång på spelare jag ska möta. Vad är hennes styrka eller svagheter? Vad blir viktigt nu under den här matchen, säger Sveriges högerback Hanna Glas.

Vad ger det för trygghet att ha den här kunskapen med sig?

– Det känns som en liten fördel, man vet ungefär vad som kommer hända innan motståndarna gör det som de tänkt.

Ligger Sverige i framkant med den här typen av analyser?

– Jag vet inte exakt hur de andra landslagen jobbar men jag kan bara säga att Anders är extremt duktig, säger Hanna Glas.

Videoanalytiker Anders Eriksson kom in landslaget 2017, samtidigt som förbundskapten Peter Gerhardsson. Sedan dess har han blivit en högt uppskattad del av ledarstaben. Själv fnissar han åt frågan om vilka av spelarna som mest frekvent besöker sajten med videomaterial. Han vill inte ge några namn men visar tydligt att han vet, utan att behöva kolla upp det.

Anders Eriksson anslöt som videoanalytiker 2017. Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån

– Det finns väl en handfull spelare som är väldigt intresserade. Man kan väl generellt säga att många av våra backlinjespelare är det.

Men de avslöjar sig gärna själva. Utöver Hanna Glas är även Magdalena Eriksson en av dem.

– Hedvig (Lindahl, målvakt) är också nörd på det sättet. Jag kan tänka mig att vi tre samlar på flest minuter på den hemsidan. Både jag och Hanna uppskattar Anders jättemycket för han är ju lika nördig som vi är. Vi tre kan sitta och prata massor om olika saker, säger Magdalena Eriksson.

– Alltså jag älskar fotboll som sport och som, typ, vetenskap. Jag älskar att nörda ner mig i olika detaljer. Jag kollar på allt jag gör och vill hela tiden optimera och utveckla mig själv och se vad jag kan göra bättre.

Den största utmaningen i Anders Erikssons jobb är att hantera den stora mängden material som numera finns att tillgå, och på kort tid tillgängliggöra den på ett begripligt sätt för spelarna och ledarna.

Samtliga svenska träningar och matcher filmas och tidskodas så att spelarna lätt kan hitta till situationer som kan vara relevanta att se igen. Dessutom läggs klipp på motståndarna upp.

Magdalena Eriksson med en nyckelbrytning i matchen mot Nederländerna. Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån

– Vi lägger inte upp klipp på samtliga spelare i motståndarlagen, utan håller det till det vi tycker är relevant. Samma sak med matcherna, det gäller att hitta de som är intressanta på olika sätt. Det är något vi jobbar konstant med, hur vi presenterar information, säger Anders Eriksson.

Utöver videoklippen så har också mängden och typen av statistik som finns tillgänglig ökat, och det handlar inte bara om vilka spelare som gör flest mål och assist. Nu kan man även se vilka spelare som bidrar till att skapa anfall och målchanser.

– Till exempel jag som mittback, bidrar jag till att vi skapar lovande anfall? Sådana saker kan man mäta. Det är jätteintressant för mig att veta att jag kanske sätter en bra passning, men om det gör att den spelaren inte kan göra någonting med bollen … då är det fortfarande ett dåligt beslut av mig. Sätter jag upp mina medspelare så att det händer något, då har jag gjort något rätt, säger Magdalena Eriksson.

Landslaget jobbar även med att få spelarna att dela med sig av kunskap till varandra.

– Ibland kan det vara att jag tar tag i någon spelare och säger att ”jag såg det här klippet” och ska vi snacka om det? Det är något vi pratar mycket om, att ha en sådan typ av kultur i laget. Att man inte går och bär på någon kunskap själv utan man delar med sig.

Läs mer:

Magdalena Eriksson fick bäras av planen av pappa Björn: ”Formade mig till en lagspelare”

Spansk EM-dominans men uthålliga svenskor: ”Vi älskar att springa i Sverige”

Efter premiärkrysset – nu krävs målkalas för gruppsegern

Fotbolls-EM 2022 – allt du behöver veta