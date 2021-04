Magnus Haglund om tiden i Elfsborg: ”Började tappa energi”

Efter det att han tvingades lämna Elfsborg hösten 2017 tog Magnus Haglund ett sabbatsår från tränarjobbet.

Som så många andra arbetslösa tränare passade Haglund på att söka influenser från utlandet.

– Jag reste runt och besökte klubbar England och Skandinavien men också i Sverige, säger han.

Haglund fick bekräftelse på att det finns många olika sätt att nå framgång.

– Det finns inget sätt som är givet, inget spelsystem eller träningsmetod som nödvändigtvis är bättre än något annat.

Engelska Brentford var en av klubbarna han fick möjlighet att lära känna.

– Det är klart att det var spännande, Brentford jobbar vetenskapligt och har statistik på allt. De har dragit allt till sin spets, precis som danska Midtjylland som har samma ägare.

Haglund fick se hur Brentford, där landslagsbacken Pontus Jansson är lagkapten, nördade i statistik.

– Åttio procent av målen görs innanför straffområdet och därför slår man in bollen, man kastar in bollen och man lägger en lång frispark just för att få in bollen i motståndarnas straffområde så ofta som möjligt för då ökar chanserna att göra mål.

Trenden i svensk fotboll är att spela ett kortpassningsspel för att med tiden komma in i straffområdet, de långa bollarnas tid är i stort sett förbi.

– Det är klart att man på nått sätt inspirerar av Brentfords tankegångar, medger Haglund.

Brentford har en tränare som bara jobbar med fasta situationer.

– Det är ganska unikt att man spenderar en heltidstjänst på just det, då har man insett vikten av fasta situationer.

Att fasta situationer är viktigt hade Haglund med sig från tiden i Norge.

– Jag märkte ju skillnad när jag kom till Lilleström från Elfsborg, man använde fasta situationer på ett ännu mer uttalat sätt för att skapa målchanser och göra mål.

Halmstads BK har länge varit ett lag som är tungt att möta, man har haft spelare med karaktär och tyngd. I dag lutar man sig mot veteranen Andreas Johanssons, Mikael Bomans och Andreas Bengtssons huvudspel.

– Vi har inte serien bästa spelare på fasta situationer men vi är hyggliga på det. Vi får försöka göra det så bra vi kan utifrån våra resurser.

Magnus Haglund var bara 33 år när han tog hem SM-guldet med Elfsborg 2006.

– Det fanns en förhoppning om en hyfsat lång karriär inom elitfotbollen. Men just då såg nog mest fram emot att få kvala till Champions League som var den stora grejen.

Han gick vidare till norska Lilleström 2012, kom tillbaka till Elfsborg 2014 som han sedan fick sparken från i september 2017.

Under drygt ett och ett halvt år var han borta från rollen som tränare.

– Jag hade ju kört så många år på rad, det blir 14 år i sträck i den här världen, det var ju välbehövligt. Jag kände ju det att jag började tappa energi och blev trött. Det var bra att få en möjlighet till återhämtning, jag var mycket med min fru och våra två flickor.

Det var nu han gjorde en turné för att hämta inspiration från andra klubbar än bara svenska och han gjorde den tillsammans med några andra klubblösa tränare.

– Det finns en gemenskap mellan klubblösa tränare. Vi var några som var utan arbete som åkte till England och såg ett antal matcher. Man håller kontakter med varandra, träffas och gör någon resa. Vi har en stark kollegial kåranda i Sverige.

Han läste en del fotbollslitteratur och föreläste i ledarskap.

– Det var utvecklande och jag fick chansen att reflektera lite, jag tycker att det var en bra tid som skapade mycket energi och hunger att gå in i nästa uppdrag.

Efter ett år som arbetslös började han känna sig stressad, det var ju ett jobb han ville ha.

– Ja, efter hand blev jag stressad. I början var det skönt som bara den, under ett halvlår var det bara gott att ta igen sig och förkovra sig lite. Sedan blev man stressad och sugen på att jobba, så var det.

I maj 2019 kom erbjudandet att ta hand om Halmstads BK, en klassisk klubb som sedan 2018 låg i superettan.

Under sitt andra år i klubben lyckades Haglund Haglund se till att Halmstad tog hem superettan fem poäng före Degerfors.

Första uppgiften var avklarad.

Nu gäller det att hänga kvar i allsvenskan.