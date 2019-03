Rapport inför världscupen i Falun

Var: Lugnets skidstadion i Falun.

När: 16-17 mars.

Hur: Lördag är det sprint i den fria stilen och på söndag distans i fristil 10 kilometer damer och 15 kilometer herrar.

Vad ska det bli för väder? Stora chanser att solen tränger igenom molnbanken under lördagen. Prognosen talar om växlande molnlighet och ett par minusgrader. Under söndagen väntas snö och ett par minusgrader.

Publikfest: Enligt arrangörerna lär publiksiffran hamna någonstans mellan 13.000 och 15.000 åskådare.

Hur många svenskar finns på plats? Nio herrar och nio damer:

Damer distans

Ebba Andersson, Sollefteå SK, Ida Ingemarsdotter, Åsarna IK, Maja Dahlqvist, Falun-Borlänge SK, Hanna Falk, Ulricehamns IF, Charlotte Kalla, Piteå elit, Evelina Settlin, Hudiksvalls IF, Jonna Sundling, IFK Umeå.

Damer sprint

Maja Dahlqvist, Falun-Borlänge SK, Hanna Falk, Ulricehamns IF, Johanna Hagström, Ulricehamns IF, Ida Ingemarsdotter, Åsarna IK, Charlotte Kalla, Piteå elit, Stina Nilsson, IFK Mora SK, Evelina Settlin, Hudiksvalls IF, Jonna Sundling, IFK Umeå.

Herrar distans

Calle Halfvarsson, Sågmyra SK, Jens Burman, Åsarna IK, Axel Ekström, IFK Mora SK, Daniel Rickardsson, Hudiksvall IF, Oskar Svensson, Falun-Borlänge SK, Viktor Thorn, Ulricehamn IF.

Herrar sprint

Marcus Grate, IFK Umeå. Calle Halfvarsson, Sågmyra SK, Johan Häggström, Piteå Elit, Teodor Peterson, IFK Umeå, Oskar Svensson, Falun-Borlänge SK,

Viktor Thorn, Ulricehamn IF.

Saknas någon?

Frida Karlsson, 19-åringen från Sollefteå som åkte hem från VM i Seefeld med ett guld, ett silver och ett brons har dragits på sig en förkylning.

Duellen

Kampen om den totala segern i sprintcupen står mellan Stina Nilsson och norska världsmästarinnan Maiken Caspersen Falla. Nilsson leder med 13 poäng inför lördagens tävling.

Toppen i sprintcupen:

1) Stina Nilsson, Sverige, 476

2) Maiken Caspersen Falla, Norge, 463

3) Maja Dahlqvist, Sverige, 376

4) Sophie Caldwell, USA, 315

5) Natalia Neprajeva, Ryssland, 297

Så här fördelas poängen i Falun:

1) 100, 2), 80, 3), 60, 4) 50, 5) 45, 6) 40, 7) 36, 8) 32, 9) 28, 10) 26.

Vad säger Stina om chansen att vinna världscupen:

– Jag skulle vara oerhört stolt om jag kunde kamma hemma världscupen. Jag har varit nära några gånger.