Dahlqvist: ”Det är en ”big deal” för mig att vinna sprintcupen

Fakta. De kör sprint i Falun

Damer: Johanna Hagström, Ulricehamns IF, Jonna Sundling, Ebba Andersson, Piteå elit SK, Maja Dahlqvist, Moa Hansson, Moa Olsson, Louise Lindström, Falun Borlänge SK, Moa Lundgren, IFK Umeå, Frida Karlsson, Sollefteå Skidor IF, Ingrid Hallquist, Åsarna IK, Evelina Settlin, Hudiksvalls IF, Emma Björklund, IFK Mora SK.

Herrar: Johan Häggström, Piteå elit SK

Oskar Svensson, Anton Persson, Hugo Jacobsson, Falun Borlänge SK, Calle Halfvarsson, Sågmyra SK, Gustav Eriksson, Gustaf Berglund, IFK Mora SK, Olle Jonsson, Trillevallens SK, Truls Gisselman, Rehns BK, Johan Ekberg, Nacka Värmdö SK, Emil Danielsson, Högbo GIF, Erik Silfver, IFK Umeå.