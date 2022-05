Maja Stark segrare i Australien

För Maja Stark betyder vinsten karriärens tredje seger på Europatouren efter att hon under sin debutsäsong förra året vann två deltävlingar. Den tredje grundlades nu redan under första rundan när hon gick upp i ledning som hon sedan hon höll tävlingen ut efter att under söndagen avslutat med 70 slag.

För Johanna Gustavsson var helgens andraplats en tangering av karriärens tidigare bästa resultat på Europatouren.