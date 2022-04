Maja Stark tvåa i årspremiären

Efter fredagens regnoväder i Bonville i Australien kortades tävlingen till tre rundor. Och den sista rundan blev svenskans bästa då hon gick runt på 67 slag. Sammanlagt noterade hon 207 slag, nio under par.

Stark ledde ett tag under söndagen efter att ha rullat i fyra birdies, men en dubbelbogey på det 13:e hålet förstörde segerchansen. Just det 13:e hålet gäckade Stark alla tre dagar. Hon gjorde bogey där under de två första ronderna.

– Puttern samarbetade inte som den skulle på några hål, vilket smärtar. Annars spelade jag bra och jag slog bättre järnslag än på länge, säger Stark till tourens webbplats.

– Jag är glad för Meghan. Jag önskar bara att jag inte gjorde den där dubbeln på 13:e. Men jag mår bra och vill nu spela mer. Det ska inte bli några dubbelbogeys nästa vecka.

Stark fick motsvarande 222 000 kronor för andraplatsen. Nu åker hon vidare till Coolangatta & Tweed Heads GC i New South Wales för nästa tävling på Europatouren.

Stark har vunnit två gånger på Europatouren, båda segrarna kom i svenska tävlingar i fjol. Hon var sjuk under vintern och väntade med att göra säsongspremiär till nu i april.