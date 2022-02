Majorov nöjd 21:a – OS-guld till Chen

Nikolaj Majorov gick ut som femte åkare till tonerna av The Man In The Iron Mask av Nick Glennie-Smith och gjorde ett dramatiskt framförande under torsdagen. Under poängbedömning visade svensken sin glädje.

– Det var ett litet skrik där efter sista hoppet. Det var så jävla fantastiskt.

Domarnas betyg landade på 142.24 och missarna handlade enligt Majorov själv bara om ”smågrejer”.

– Jag gjorde det största målet, vilket var att göra två trippel axel. Det var de som tog in en massa poäng också. Jag är bara helt överlag stolt och nöjd över mig själv, säger han.

Totalt landade han på 220.78 poäng, med kortprogrammet från i tisdags inräknat. Det räckte till 21:a plats i OS-debuten.

Därmed är Alexander Majorov fortfarande bäst i familjen. Storebror kom på 14:e plats i OS i Sotji 2014.

För bara några veckor sedan missade Nikolaj Majorov EM, sedan han testat positivt för covid-19. Trots det blev han klar för OS, och väl där lyckades han bli en av de 24 av totalt 29 som tog sig vidare från kortprogrammet till torsdagens friåkning.

Vann tävlingen gjorde amerikanen Nathan Chen. Dubble OS-mästaren Yuzuru Hanyu misslyckades och kom fyra.

Tvåan Yuma Kagiyama och trean Shoma Uno såg ändå till att det blev två japanska medaljer.