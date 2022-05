Malin Fransson: Därför är Färjestad Sveriges bästa hockeylag

LULEÅ. Under senhösten – när lagets spel var under all kritik – var det få som trodde att Färjestad den här säsongen skulle bryta den elva år långa guldtorkan.

Men på torsdagskvällen kunde lagkaptenen Linus Johansson höja SM-bucklan som ett bevis för att Färjestad är svenska mästare i ishockey 2022.

DN:s Malin Fransson listar fyra punkter som gjorde Färjestad till Sveriges bästa lag: