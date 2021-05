Malin Fransson: Ett egensinnigt sto, en lånad häst och en ny stjärna ger hopp

Det senaste året har varit tufft för alla idrottare – oavsett idrott.

Men ridsporten fick dessutom ytterligare en utmaning när det smittsamma herpesviruset EHV-1 började spridas runt om i Europa. Något som ledde till att tävlingsstopp infördes.

Först de senaste veckorna har ryttarna kunnat börja tävla på riktigt, men nu har det tagit fart på allvar. I förra veckan var det stortävlingar i hoppning såväl i St Tropez som i Rom.

Inför de tävlingarna snurrade en rad frågor i mitt huvud.

För ett och ett halvt år sedan var jag säker på att Sverige hade ett lag som skulle kunna ta medalj i sommarens OS, men på senare tid har tvivlet växt sig starkare. Främst när det gäller hästarnas form.

Henrik von Eckermanns bästa häst Mary Lou har inte tävlat på över ett år, Peder Fredricsons superhäst All In har nyss kommit tillbaka efter sin långa vila och hur har Malin Baryard Johnssons bästa häst det egensinniga stoet Indiana påverkats av att hon tävlat väldigt lite?

Dessutom finns inte längre Fredrik Jönssons fantastiska häst Cold Play som avlivades i mars efter ett allvarligt benbrott.

De här sista dagarna i maj har dock gett mig tron tillbaka på att det kan bli ett bra svenskt OS.

I St Tropez har Peder Fredricson har haft några magiska dagar. Tillsammans med All In var han med och vann lagtävlingen i Global Champions League, och på lördagen vann Peder den prestigefyllda Grand Prix-hoppningen med Catch Me Not. Ekipaget vann också tävlingarnas näst högsta individuella klass dagen före.

Efter den här helgen konkurrerar Catch Me Not på allvar om en biljett till Tokyo.

Med All In på väg tillbaka innebär det att Peder har minst tre hästar – kanske till och med fyra – att välja mellan inför OS.

Mitt val hade likväl varit All In, men jag medger att det främst är av nostalgiska skäl och för att jag tidigare har tvivlat på att Catch Me Not verkligen är en mästerskapshäst.

När Peder Fredricson vann Grand Prix-hoppningen var det svenskt även på andra plats i form av Henrik von Eckermann med King Edward.

Med mindre än två månader kvar till OS, och med mindre än en månad kvar tills OS-laget ska presenteras, är Henrik von Eckermanns tidigare mästerskapshäst Mary Lou ännu inte tillbaka på tävlingsbanan.

Plötsligt spelar det mindre roll för von Eckermann har ytterligare en häst med OS-kapacitet. När Henriks sambo Janika Sprunger är mammaledig har Henrik fått låna hennes häst King Edward. Det har blivit succé.

Rutinerade Malin Baryard Johnssons sto Indiana är svårriden, men med Malin på ryggen är hästen sitt allra bästa jag. I fredags svarade ekipaget för en stark dubbelnolla i lagtävlingen i Rom. I söndagens Grand Prix-hoppning hade de ett retfullt nedslag, men slutade på en fin sjunde plats.

Det enda återstående frågetecknet är vem som ska ta den fjärde platsen i laget. Douglas Lindelöw och Casquo Blue svarade för en stark insats i lagtävlingen, men i söndagens GP-hoppning stämde det inte för ekipaget. Efter att ha rivit flera hinder valde Lindelöw att utgå.

De kommande veckorna ger oss svaret på om det bara var en tillfällig plump i protokollet.