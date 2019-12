Malin Fransson: Ibland är det viktigare att vinna än att delta

Den förändrade inställningen hos de svenska NHL-spelarna till att spela VM har betytt massor för att lyfta intresset kring de årliga VM-turneringarna i ishockey.

Dessutom var spelarna från Nordamerika i allra högsta grad ett stort skäl till att Sverige vann VM-guld 2017 och 2018. Något som i sig också är viktigt för intresset.

För få saker kan samla oss i Sverige på samma sätt som svenska idrottsframgångar. Plötsligt blir vi lite gladare, lite öppnare och lite välvilligare inställda till livet i stort.

Att intresset ökar med framgångar ser vi tydligt även här på DN. Vi har aldrig så mycket läsare som vid svenska mästerskapsmedaljer oavsett idrott.

Men alla medaljer har en baksida – så även här.

Invasionen av NHL-spelare gör att VM-hajpen inte inleds förrän veckorna för mästerskapet när det står klart vilka NHL-spelare som är aktuella.

Tiden när turneringar som ingår i Euro Hockey Tour kändes som spännande uppladdning inför VM är förbi. Visst tre-fem spelare från Europa kommer säkert få plats i vårens VM-lag och för dem som aspirerar på någon av de platserna är de här matcherna naturligtvis viktiga.

Men det räcker inte för att skapa något sug kring Euro Hockey-tour.

Ska turneringen fortsätta att locka intresse bland svenska tv-tittare är det bara segrar som räknas.

Därför var det så viktigt att Tre Kronor i Ryssland studsade tillbaka efter säsongens första turnering i Finland i november.

Den gången förlorade Sverige samtliga sina tre matcher.

Nu blev det seger mot Ryssland i torsdags, och en 3–1-seger mot Tjeckien på söndagseftermiddagen sedan målvakten Lasse Johansson på nytt gjort en bra match.

Visserligen var det däremellan en tung 1–5 förlust mot Finland på lördagen, men 2–1 i segrar är ändå ett rejält steg framåt.

Utöver publikens intresse innebär den svenska insatsen i Channel One i Ryssland också att chansen ökar att de svenska spelarna i de europeiska ligorna fortsätter att vara välvilligt inställda till spel i landslaget.

För när man vet att möjligheten att spela sig in i VM-laget är minimal, och dessutom ska åka Europa runt och förlora under de annars få lediga dagarna som det är under en säsong, finns annars risken för att intresset hade mattats i ett längre perspektiv. I alla fall bland de något äldre spelarna.

Därför var Tre Kronor insats i Ryssland den här gången värd lite mer än bara sex poäng.