Malin Fransson: Sagohästen riskerar att missa OS

Ett år kan göra stor skillnad – både positivt och negativt.

Inom svensk ridsport finns – det efter flytten av OS till nästa sommar – både vinnare och förlorare.

Den störste svenske stjärnan Peder Fredricson är något så ovanligt som både och.

Fredricson har byggt upp ett stall med en rad fantastiska hästar, vilket gör att det ska till åtminstone ett mindre mirakel om han inte finns med i det svenska OS-laget i hoppning 2021.

Någon av hans topphästar kommer garanterat att vara i form och redo.

Däremot innebär flytten av OS att möjligheterna har minskat att det är All In som Peder Fredricson sitter på i Tokyo, och hur bra hans andra hästar än är finns det ingen som kan matcha sagohästen. Han är en häst på miljonen.

När OS avgörs kommer den känslige valacken, som under Peder Fredricsons ledning utvecklades till världens bäste hopphäst, att vara 15 år. Det är inte en ålder som med automatik diskvalificerar honom, men i ekvationen ska vi då också lägga till att han är oerhört rädd om den häst som har gett honom både ett OS-silver och ett EM-guld.

Peder Fredricson kommer aldrig att utsätta All In för något som kan riskera hästens hälsa, eller chansa och hoppas att hästen är i form.

Hade OS avgjorts på närmare håll, och i en mer rimlig temperatur, hade chanserna att All In fick avsluta sin karriär med ytterligare ett OS varit större.

Nu kommer beslutet att ligga hos valacken.

Är All In tillräckligt pigg måste han tala om det för sin ryttare under de tävlingar som ekipaget gör under våren 2021, och det lär bli ett fåtal. Är han inte tillräckligt tydlig med det kommer All In får stanna kvar hemma på Grevlundagården i Skåne.

Även kring Peder Fredricsons landslagskompis Henrik von Eckermanns topphäst Mary Lou finns det frågetecken.

Mary Lou fyller också 15 år nästa år, och samma sak gäller för henne. Orkar hon ett mästerskap till?

För fältävlansryttaren Sara Algotsson Ostholt är det framskjutna OS däremot något positivt. Den tidigare OS-silvermedaljören har hästar som är på gång, men som inte hade varit mogna redan i år. Nästa år kan bilden vara den motsatta.

Även för dressyrryttaren Tinne Vilhelmson Silfvén är flytten av OS något positivt. Rutinerade Tinne har flera lovande hästar som kan vara redo nästa år. Något som skulle innebära att Tinne blir historisk som den förste svenske idrottare som varit med i åtta OS.