Malin Fransson: Som en film där hjälten övervinner alla hinder

Som sportjournalist händer det att man får uppleva en historia där dramaturgin är som hämtad från en amerikansk storfilm. Ni vet en sådan där film där huvudkaraktären övervinner alla hinder (kunde inte låta bli att använda den metaforen), blir älskad av alla och i slutscenen möts av applåder. Gärna också kombinerat med några tårar.

Historien om Peder Fredricsons guldhäst All In innehåller alla de ingredienserna.

Från hur han med all sin känsla för hästar lyckades få den något nervöse – när han var yngre kunde All In bli rädd för det mesta – och därmed svårridne valacken att inne på banan förvandlas till den modigaste av dem alla. Något som resulterat i ett EM-guld individuellt, två OS-silver individuellt och ett OS-guld i lag för Peder Fredricson och All In.

Men också hur hästen ständigt kommit tillbaka trots han har haft en del skade- och sjukdomsproblem, bland annat opererades valacken för sex år sedan då det visat sig att hans tarm ibland hängde upp sig på ett ligament som går mellan mjälten och njuren.

All In missade också senaste VM, i USA för fyra år sedan, eftersom han då varit skadad under en längre period.

Nu är valacken nära VM-debut. Som 16-åring. Det säger mycket om hur speciell All In är, men också hur klokt Peder Fredricson har matchat hästen.

Ett halvår före OS i Tokyo hade jag räknat bort All In. Han hade haft en lång ledighet på grund av pandemin och en ny skadeperiod.

Där och då trodde jag inte att hästen skulle hinna bli OS-klar.

Jag hade fel.

När OS avgjordes var All In i superform, och utöver det individuella silvret var det han och Peder Fredricson som säkrade det svenska OS-guldet i lag.

För ett halvår sedan trodde jag inte att All In – som även efter OS fick en lång ledighet – skulle vara VM-aktuell.

Jag tänkte att åldern hade hunnit i kapp honom, även om han tävlat lite de senaste åren, och att OS var hans sista mästerskap.

Jag hade fel. Igen.

För även den här gången verkar det som om Peder Fredricsons plan kommer att fungera. När All In i söndags sattes på ett sista tufft test inför VM så slutade det med seger mot högklassigt motstånd.

På lördag kväll kommer den svenske förbundskaptenen Henrik Ankarcrona presentera det svenska VM-laget under tävlingarna i Falsterbo. Fem ryttare kommer att tas ut, fyra får starta och en är reserv.

Peder Fredricson är given i laget, däremot lär han inte redan på lördag kväll säga med säkerhet att det blir All In han tar med sig till Herning i augusti. Han kommer att fortsätta att matcha även Catch Me Not mot VM för att vara på den säkra sidan.

Men fortsätter All In att vara pigg och fräsch de kommande veckorna har Peder Fredricson varit tydlig med att All In är hans förstaval.

Givna i laget är också de två andra OS-guldmedaljörerna Malin Baryard på Indiana och Henrik von Eckermann på King Edward.

Två stjärnor till ryttare, och två stjärnhästar.

Vem som kommer att ta den fjärde platsen i laget – och reservplatsen – är mer öppet. Fredagens lagtävling i Falsterbo kommer nog ge en indikation, men en av de hetaste kandidaterna på förhand är Jens Fredricson, Peders storebror.