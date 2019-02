Finalen inför hemmapubliken i Scandinavium i Göteborg i början av april har alla förutsättningar att bli en rysare.

Hur jämnt och tajt det är i världstoppen i hoppning underströks under VM i Tryon där det i lagtävlingen krävdes omhoppning mellan USA och Sverige för att utse en världsmästare.

De tre svenska ryttarna som är bland de 18 från den västeuropeiska ligan som på lördagskvällen fick sin finalbiljett är den rutinerade duon Henrik von Eckermann och Peder Fredricson samt den 25-åriga stortalangen Irma Karlsson.

För debutanten Irma Karlsson, som säkrade biljetten i den sista omgången, blir finalen ett viktigt steg mot att skaffa sig rutin. Att räkna med att hon ska blanda sig i toppstriden är att ställa kraven något för högt.

I toppstriden vill och kan däremot Henrik von Eckermann vara med.

Två år i rad har han och hästen Mary Lou slutat trea i finalen, och han är inte den typ av idrottare som gillar att komma trea eller för den skull tvåa.

Han har en extrem vinnarskalle, och årets final har varit Henrik von Eckermann högsta prioritet i flera månader. Han valde till exempel att avstå den individuella VM-finalen, där han var långt från pallplats, för att inte köra slut på Mary Lou med tanke på det som väntade.

Vägen mot finalen var dock inte helt okomplicerad för ekipaget. I flera deltävlingar hade Henrik von Eckermann och Mary Lou oturen att riva ett hinder och finalplatsen var hotad.

När pressen var som störst slog han dock till och vann den näst sista deltävlingen. Därmed var hans finalplats säkrad redan före lördagens avslutande kvalomgång.

Ingen svensk ryttare har någonsin vunnit världscupfinalen i hoppning, och Henrik von Eckermann har siktet inställt på att bli historisk.

Hur nyckfullt livet som ryttare kan vara visar Peder Fredricsons problem inför finalen.

Med tre topphästar i stallet All In, Hansson och Christian K är Peder Fredricson den svenske hoppryttare som har flest hästar med kapacitet att gå en världscupfinal.

Likväl kan det bli så att han tackar nej till finalen på grund av hästbrist.

För Ridsportförbundets hemsida har Peder Fredricson berättat att ingen av hans topphästar är i tävlingsmässigt skick just nu.

– Självklart är världscupfinalen ett stort mål, men mina mål kan inte gå före hästarnas välfärd, säger han.

Christian K och Hansson haft en tuff tävlingssommar och höst, och behöver tävlingsvila inför utomhussäsongen där EM är viktigaste målet.

Finalen skulle däremot kunna bli en perfekt comeback för sagohästen All In – dessutom i den stad där han också blev guldhästen – vilket också var planen.

För två år sedan vann Peder Fredricson och All In EM-guld, efter att året före har tagit OS-silver, inför en jublande publik på Ullevi.

Sedan dess har valackens framträdande på hoppbanorna varit lätträknade.

All In är en känslig häst och vid minsta tveksamheter har Peder Fredricson valt att ta det försiktigt. När hästen till exempel var varm i en has fick den en lång vila, och han valde också att inte rida All In i VM eftersom valacken inte hade haft tillräckligt med tid för att förbereda sig.

Vi pratar alltså inte om några allvarliga skador, mer än ryttares känsla av att något inte är riktigt rätt.

Under hösten och vintern har dock All In sakta men säkert tagit sig tillbaka till de stora klasserna, men när en finalstart var inom räckhåll kom ett nytt bakslag.

Till SVT säger Peder Fredricson att det inte rör sig om någon skada utan än en gång pratar vi om en ryttares känsla för att något inte riktigt stämmer.

Hästen är inte riktigt i den form som Peder Fredricson vill att han ska vara, och därför väljer han att backa en aning.

Eftersom det är nästan två månader kvar till finalen är inte hoppet ute, varken för Peder Fredricson eller för All In.

All In kan hinna bli finalklar, eller kanske Hansson och Christian K tröttnat på att gå hemma på gården och vill ut på tävlingsbanorna igen.

Tiden kommer att avgöra, men visst skulle populära Peder Fredricson saknas bland publiken om han inte kommer till start,

Och visst hade det funnits något vackert över om sagohästen All In gjorde comeback i en final som avgörs i samma stad där han blev Europamästare.