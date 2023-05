Mållös Berg positiv om starten i Djurgården: ”Marginalerna är små”

Logga in

Förra säsongen spelade han en framträdande roll i det Kalmar som slutade fyra i allsvenskan. Nio mål och åtta målgivande passningar, i snitt en poäng varannan match, blev facit för norrmannen Oliver Berg.

Men under årets allsvenska säsong, hans första i Djurgården, har Berg blandat och gett. Efter att ha spelat fram till Hampus Finndells öppningsmål i premiären mot Brommapojkarna fick han vänta fem matcher innan nästa poäng då han mot sin tidigare klubb Kalmar fann Joel Asoro med en djupledspassning.

– Om man ser till prestationer överlag tycker jag att det varit bra. Jag är väl den som kommit till flest avslut och haft många målchanser. Om jag fortsätter att komma till chanser kommer bollen att rulla in till slut. Sedan vet jag att det finns mer att hämta. Men om bollen trillat in och man fått in två, tre, mål som jag haft möjligheter till hade det såklart varit bättre. Men marginalerna är små, säger Berg.

Under sina två säsonger i Kalmar stod Oliver Berg för 21 mål och 13 assister på 59 allsvenska matcher. Sedan cupmötet mot Landskrona Bois i februari är han utan mål i Djurgårdströjan. Foto: Patric Söderström/TT

Har tiden i Djurgården varit enligt förväntan?

– Både ja och nej. Harmonin i gruppen har varit efter förväntan. Men i tabellen hade man velat vara lite högre upp. Men det är sådan fotbollen är, det flyter inte bara på. Det är en tuff period som vi varit inne i och det gäller att jobba oss ur den.

Du har spelat som både anfallare och mittfältare, var känner du dig mest bekväm?

– Jag känner mig bekväm var som. Oavsett position så löser jag det på mitt sätt. Var jag spelar beror på vad Kim (Bergstrand) och ”Tolle” (Thomas Lagerlöf) vill ha ut av olika spelare, på olika positioner, i olika matcher.

Hur upplever du att dialogen med dem fungerat?

– Dialogen har varit jättebra. De vill ha min åsikt och bryr sig om vad jag tycker och tänker. Det har varit en bra start på den punkten.

Oliver Berg har fått stort förtroende från tränarduon Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf. Han har startat samtliga av lagets allsvenska matcher och spelat 91 procent av möjliga matchminuter. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Stockholmslagen har startat sina allsvenska säsonger ojämnt och Djurgården är inget undantag. Säsongens andra seger, mot Göteborg på hemmaplan, följdes upp av två förluster mot Degerfors samt Häcken innan de därefter besegrade Kalmar. Efter sju spelade matcher har Djurgården ännu inte vunnit på bortaplan.

– Hemma är vi bra, solida. Borta är det lite mer darrigt. Vi har varit okej vissa matcher, andra inte. I avgörande moment har vi inte varit tillräckligt vassa. Det gäller att kunna hålla nollan och kanske kämpa till sig ett mål eller två, säger Berg och fortsätter:

– Vi har inte fått spelet att flyta jättebra. När det sedan blivit en boll emot och vi ligger under har vi kanske forcerat lite för mycket och inte hittat den där solida matchen som vi vill ha.

Ni möter Hammarby i nästa match, tre viktiga poäng för bägge lagen, hur ska ni lösa den uppgiften?

– Det handlar om att komma ut som ett väldigt bra fotbollslag och göra saker tillsammans. Om vi gör det så tror jag att vi har goda möjligheter. De har inte heller haft världens bästa säsongsstart så det kan finnas bra möjligheter.

