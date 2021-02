Malmö om pressen på SHL-lagen: ”Vi tävlar om att överleva”

Inför säsongen pratade de flesta ishockeyklubbar i landet om den ekonomiska utmaningen som de skulle möta. Coronapandemin hade satt spår, och skräck, i klubbarna och deras plånböcker. Och värre skulle det bli utan publik.

Men sedan säsongen startade har lagen enligt SHL förstärkt trupperna med cirka tre spelare per lag i snitt. I vissa fall betydligt fler, i vissa fall färre. Totalt har 40-talet spelare värvats från utlandet eller mellan SHL-klubbarna mellan den 1 oktober 2020 och den 3 februari 2021.

Nu går SHL:s grundserie mot sitt slut och ligan har under måndagen deadline för spelarövergångar. Men ett tufft sportsligt och ekonomiskt läge har gjort att kapprustningen lagen emellan fortsatt i högt tempo, pandemin till trots.

– Vi tävlar om att överleva. Vi har haft det tufft med covid och vi har haft det tufft sportsligt. Men vi går ur det här med viljan att spela i SHL, det är vad vinsten blir, säger Malmös sportchef Patrik Sylvegård till DN.

Sylvegårds Malmö är ett av lagen som de senaste månaderna förstärkt truppen med ett antal spelare.

Finns det en risk att ni äventyrar klubbens ekonomi med värvningarna?

– Vi har alltid haft ett lag med en låg budget, sen är vi jätteglada för pengarna våra sponsorer och våra fans har kunnat samla in. Men vi går inte utanför budgeten, där är vi jättenoga, säger Sylvegård.

En fråga som diskuterades relativt flitigt inför säsongen var huruvida det fanns en möjlighet att stänga för nedflyttning från SHL.

Nu kommer ett lag att åka rakt ur efter en matchserie mellan de sämst placerade SHL-lagen i slutet av säsongen. Något som kan ha fått klubbarna att ladda på ytterligare med nyförvärv när läget blir skarpt till våren.

Malmös vd och sportchef Patrik Sylvegård. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Sylvegård är tydlig: Serien skulle ha stängts inför säsongen för att minska den ekonomiska och sportsliga pressen.

– Vi har varit i allsvenskan och vill att lag ska få spela för att gå upp, men jag håller fortfarande fast vid vad jag sagt och vad jag varit tydlig med: Vi skulle stängt serien redan i april. Jag tror att det hade dämpat en del här. Situationen är tuff och den kan komma att bli ännu tuffare. Vi skulle nog tagit ett år och stängt för svensk hockeys skull.

Malmö har kämpat i botten av tabellen, med uteblivna publikintäkter i en stor arena, men har även drabbats av coronasmitta i sin egen trupp.

– Vi är tacksamma för det statliga stödet och de av våra skattepengar som vi har fått. Sen är det lätt att säga utifrån att vi bara värvar för de pengarna, säger Sylvegård.

Ett annat lag som suttit i en tuff situation, inte minst sportsligt, är Oskarshamn. Laget hade i början av januari förlorat 16 raka matcher och tampas även de i botten.

I december och januari förstärktes laget med de NHL-meriterade spelarna Lance Bouma och Max Veronneau samt med Robert Sabolic, Andrew O'Brien och strax före deadline även den KHL-rutinerade målvakten Alexander Sudnitsin.

– Vi tappade Oscar Sundh och Johannes Salomonsson som är två stora pådrivare. Då kände vi oss tvungna att ta in de här killarna och de har gjort det bra. De är kanonkillar framför allt, säger klubbens sportchef Thomas Fröberg till DN.

Oskarshamn och Malmö är långt ifrån ensamma att värva. De senaste veckorna har Linköping rekryterat, Leksand har värvat den tidigare NHL-backen Mirco Müller och HV71 presenterade den 1 februari tre nya spelare.

Även HV71 och Linköping är två lag som gått tungt och värvat flera spelare under säsongen. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

För DN förklarar Oskarshamns sportchef den ekonomiska situationen för sin klubb.

– Vi har en låg budget och är nog det enda laget som inte skulle göra någon större förlust om vi åker ur. Bland annat har vi inte haft permitteringar eller ansökt om statligt stöd. Vi har inte värvat för pengarna från staten utan det viktigaste är att klubben och laget mår bra.

Det går att fundera över om det är en risk att plocka in en ny spelare så pass sent under säsongen. Inte minst med tanke på att många av spelarna som stått utan kontrakt tidigare under säsongen inte heller spelat sedan början av 2020.

– Man kan alltid bli lite orolig den här tiden på året. Det är en svår tid nu att spela in en kille, vi börjar närma oss slutet på den här inkörningsperioden där det finns tid att komma in i det om man inte spelat på ett tag. Det handlar om att komma in och prestera. Det finns spelare som bara är med för att ha ett jobb utan att bry sig om resultatet. Men vi har fått en grym bild av de här spelarna, säger Thomas Fröberg.

Den ekonomiska aspekten är som sagt en utmaning, men även den sportsliga pressen. Det blir inte heller lugnare framåt våren.

– Som sportchef har man en del press på sig. Den sportchef som säger något annat tror jag ljuger. Det handlar om att leta lösningar på ett lugnt sätt med sin stab och göra en analys om var det går fel. Sen gör jag allt för att behålla lugnet.

En nyckel till varför Fröberg inte skräms av en eventuell nedflyttning: Klubbens arena.

– Vi har bland annat inte en jättestor arena som många andra lag och vi är väl egentligen enda lag som klarar av att trilla ur.

IK Oskarshamns sportchef Thomas Fröberg. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Vad gör att ni ”klarar av” det jämfört med andra?

– De har större arenor, har varit uppe i många år och har högre budgetar. Sen vet vi inte om vi får ha publik nästa år.

Hur tror du att andra klubbar har det?

– Det är säkert en hemskt tuff situation för många. Vi fokuserar på att minst hålla oss där vi ligger i tabellen, säger Fröberg.

Just arenafrågan är en aspekt som spelar in för Patrik Sylvegård och Malmö. Klubben spelar i SHL:s största arena med plats för 12.600 åskådare. Men med publikrestriktionerna som finns står den nästintill tom under matcherna.

– Vi betalar hyra, vissa lag har stöd av kommunen och andra äger sina arenor. Vi betalar hyra men vet att Percy (Nilsson, mångårig partner till klubben) sitter på stora kostnader. Vi kanske kunde ha spelat i en mindre arena.

Samtidigt vill Sylvegård kunna se det positiva med att de svenska serierna har kunnat spelas den här säsongen.

– Någonstans är vi väl alla glada att hockeyn spelas och att hockeyn finns. Jag tror att det hade varit tuffare för många om hockeyn inte hade spelats.

Han passar även på att hylla spelarnas inställning under den i princip publikfria säsongen.

– Hockeyn är bättre än jag kanske trodde den skulle vara utan publik. Det är inte alltid lätt att tända till, jag är jätteimponerad, avslutar Sylvegård.

