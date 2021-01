Malmö tar paus från SHL efter pandemiutbrott

”Spelare och ledare är nu isolerade och kommer inte att bedriva någon träning under den innevarande veckan. Samtidigt går Redhawks in i lockdown, vilket innebär att spelare och ledare isolerar sig och att laget inte kommer att bedriva några gemensamma träningspass under den innevarande veckan”, skriver klubben på sin hemsida.

I lördags meddelade Malmö att forwarden Lars Bryggman drabbats av covid-19. På måndagsmorgonen testades samtliga spelare och ledare och resultatet var nedslående.

Smittan har spridits i truppen. Hur många spelare och/eller ledare som testat positivt framgår inte.