Malmö vann i comebacken – efter 24 straffar

Malmö var formstarkast i ligan och hade radat upp sju raka segrar när man efter hemmamatchen den 6 mars mot Färjestad drabbades av ett nytt covid-19-utbrott.

När matchandet återupptogs på fredagskvällen väntade serieledande hockeyrivalen Rögle, och inför derbyt hade hemmalaget bara hunnit ägna två lagträningar åt förberedelser.

Som om inte förutsättningarna var svåra nog saknades både målsprutan Ponthus Westerholm och backklippan Adam Ollas Mattsson. Den senare lämnade återbud kort före nedsläpp.

Även Rögle hade fått vila och inte spelat sedan man föll mot Linköping den 11 mars.

Hos dem saknades nu de båda stjärnbackarna Éric Gélinas och Erlend Lesund.

Men kanske satt rosten hårdast i hemmalaget. Adam Edström bjöds nämligen på ett friläge redan tio sekunder in i matchen. Men Oskar Alsenfelt klarade.

Några mål skulle det inte heller bli i den första perioden.

– Uppehållet är ingen ursäkt. Vi har haft tid att träna, det är sent på säsongen och vi är i bra form, sade Malmös lagkapten Oliver Lauridsen i pausvilan till C More.

Och det var Lauridsens lag som inledde andra perioden bäst. Det small i Christoffer Rifalks ribba bara ett par minuter in i mittenperioden. Hemmalaget hade ytterligare en ribbklang innan de i powerplay gjorde 1–0 genom Pathrik Westerholm som trädde fram när brorsan var hemma och repade sig från covid-19.

– Alla mål räknas och det får vi vara glada för, sade målskytten efter att ha sett pucken turligt studsa in via både Niklas Hanssons och Christopher Rifalks skridskor.

När tredje perioden inleddes var Malmö därför i ett måls ledning och hade siktet inställt både på att tangera klubbrekordet om åtta raka segrar (1991–1992) och på att besegra Rögle hemma i Malmö arena för första gången sedan den 12 mars 2019.

– Vi måste fortsätta kämpa, vi skapar tillräckligt med chanser och måste behålla tålamodet, sade Rögletränaren Cam Abbot efter två perioder.

Inför slutakten hade det spelats elva raka derbyperioder mellan lagen den här säsongen, men med bara två Röglemål i spel fem mot fem.

Men med drygt fem minuter kvar, när Rögle hade en man mer på isen, styrde Leon Bristedt in 1–1. Det var ett resultat som trots en chansrik förlängning skulle stå sig hela vägen till straffar.

Det krävdes hela 24 sådana för att nå ett avgörande. Niklas Hansson gjorde ett mål och Johan Olofsson två när Malmö säkrade lagets tredje raka derbyseger och såg till att klubbrekordet tangerades.

– Det är ett mentalt spel och det gäller att ha flera varianter på lager. Det satt långt inne, men väldigt skönt att vi löser det till slut, sade Olofsson efteråt.