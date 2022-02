Malmö vann igen – enkel seger för Hammarby

Hemmalaget chockade däremot den regerande svenska mästaren i första halvlek. Med knappt halvtimmen spelad petade den tidigare allsvenska anfallaren Johan Oremo in 1–0 till Ängelholm.

Men sedan tog det roliga slut.

Adi Nalic nickade in kvitteringen på en hörna i slutet av första halvlek, och drygt en kvart in i andra halvlek skruvade Veljko Birmancevic in 2–1 på en läcker frispark.

Bara fyra minuter efter ledningsmålet såg Nalic däremot till att försvåra läget för Malmö.

Den 24-årige anfallaren ilsknade till på Anton Hallbäck efter en duell och gjorde en skallningsrörelse mot Ängelholmsspelaren, vilket resulterade i ett rött kort.

Men trots utvisningen hade Malmö inga problem med att fixa en klar seger till slut.

Malik Abubakari rullade in 3–1 efter försvarsslarv, Eric Larsson tryckte in 4–1 på volley och sedan fastställde den danske stjärnan Anders Christiansen slutresultatet till 5–1.

– Ska jag vara helt ärlig tycker jag att det kan bli mycket bättre, jag tycker att det är lite missvisande siffror kanske, säger Malmös målvakt Johan Dahlin till C More.

– Det går inte att springa och lalla i 45 minuter och sedan skruva på utan vi behöver vara påskruvade i 90 minuter i varje match.

I samma grupp tog Värnamo också sin andra raka seger. Den allsvenska nykomlingen vann på lördagseftermiddagen med 1–0 mot division 1-laget Gais.

IFK Göteborg gick mot en 1–0-seger borta mot superettanlaget Norrby i svenska cupen. Men då slog Nino Osmanagic till med ett drömmål och kvitterade i slutminuterna.

Den 32-årige mittfältaren fick läget precis utanför straffområdet och sköt ett vänsterskott som gick ribba in bakom Göteborgsmålvakten Warner Hahn.

– 1–0 är ingen stor ledning i fotboll, så chansen finns alltid att kvittera, vilket jag gjorde, säger Osmanagic till C More.

Gästernas ledningsmål stod den rutinerade högerbacken Emil Salomonsson för i början av andra halvlek.

– När man har ledningen så länge och in i det sista, så ska det vara klappat och klart, och det ska vara stängt, och det är det inte vilket vi får lära oss av, säger Salomonsson till C More.

Göteborg har fyra inspelade poäng på två matcher och leder gruppen före Mjällby, som på lördagen kryssade för andra matchen i rad. Hemmamatchen mot Landskrona slutade 1–1.

I grupp 5 fortsätter Häcken att övertyga. Hisingslaget följde upp den förkrossande 13–0-segern mot Ytterhogdal i premiäromgången med att besegra Falkenberg med klara 5–0.

På lördagskvällen tog även Hammarby, som väntat, en klar 6–1-seger mot division 2-laget Ytterhogdal.

Den 24-årige anfallaren Astrit Selmani svarade för ett hattrick, medan Joel Nilsson, Richard Magyar och Mayckel Lahdo stod för varsin fullträff.

Häcken och Hammarby gör upp i den sista gruppomgången om vilket lag som avancerar till slutspel.