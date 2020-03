Malmöback stängs av i tre matcher för tackling på Shinnimin

Det var i slutet av den andra perioden i lördagseftermiddagens match mellan Malmö och Växjö som händelsen inträffade.

Hemmaspelaren Adam Ollas Mattsson tacklade Brendan Shinnimin som for med huvudet in i sargen.

– Det var en kampsituation. Båda kommer in mot sargen. Jag är redo att låsa upp honom mot sargen sen vet jag inte vad som händer. Han faller olyckligt in i sargen. Det känns som en väldigt olycklig situation. Jag har inga intentioner att gå in för en tackling, sa Malmöbacken till Kvällsposten efter matchen.

Shinnimin blev liggande på isen länge och sjukvårdare fixerade hans nacke innan han med ambulans fördes till sjukhuset.

Senare på lördagskvällen meddelade Växjö att Brendan Shinnimin efter omständigheterna mådde okej, och att han hade fått lämna sjukhuset efter att ha undersökts och röntgats.

När han är tillbaka i spel igen är osäkert.

På söndagsmorgonen kom beskedet att SHL:s situationsrum granskat händelsen och lämnat ärendet vidare till disciplinnämnden. Bara några timmar senare kom nämndens beslut.

Adam Ollas Mattsson, som fick matchstraff, stängs av i tre matcher och får böta 10.000 kronor för checking from behind. Som skäl till avstängningen anges den stora skaderisken samt att det är fråga om en tackling bakifrån nära sargen som sker med klubban och som sätts in högt upp i ryggen på motspelaren.

I och med avstängningen missar Malmöbacken de två sista matcherna i grundserien, samt den första åttondelsfinalen.