Malmös drömminuter gav seger i CL-kvalet

En imponerande intakt nolla i förlustkolumnen under förra årets ligaspel, och inte enda enda förlust i Europakval under Steven Gerrard som tränare.

När MFF-spelarna ställde upp bredvid de skotska mästarna ställdes drömmen om Champions League för första gången den här säsongen på sin spets.

I början av matchen var det gästerna från Glasgow som spelade bäst. Rangers kontrollerade spelet i inledningen, men Malmö vaknade till. Efter 20 minuter kom den första MFF-chansen. Jo Inge Berget fick en fin passning av Anders Christiansen och avlossade ett skott med vänsterfoten som Allan McGregor i Rangersmålet tvingades slänga sig för att rädda.

Även Rangers hade en del chanser, bland annat Ryan Kents skott strax före halvlek, som dock täcktes av Malmöförsvaret.

De svenska mästarna gick till paus med lite mersmak. Gästerna från Skottland har bara hunnit spela en match den här säsongen och verkade något ringrostiga.

Och bara två minuter in i den andra halvleken skickade Malmös Sören Rieks in 1–0 på volley efter ett inspel från Veljko Birmancevic. 23-åringen nöjde sig inte med en assist. Innan klockan visat 50 minuter spelade snodde Christiansen bollen och spelade in den till Birmancevic som satte 2–0 och fullbordade Malmös drömöppning av den andra halvleken.

När chocken lagt sig vaknade Ragers till lite mer och Malmös spelövertag försvann mer och mer. Men det skulle dröja till den femte tilläggsminuten innan Rangers fick in sin reducering. Steven Davis skickade in bollen på Kents passning, en boll som Johan Dahlin inte kunde nå.

Malmö har allt att spela för i returen, som spelas på Ibrox stadium i Glasgow nästa tisdag

Om MFF tar sig vidare från dubbelmötet möter man vinnaren mellan grekiska Olympiakos och PFC Ludogorets från Bulgarien.

Om skåningarna däremot förlorar får de sikta in sig på playoff till Europa League. Där ställs laget i så fall mot vinnaren i mötet mellan Kairat Almaty från Kazakstan och armeniska Alsjkert från Jerevan.