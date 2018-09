Målvakten derbyhjälte för Hammarby

Två derbyn på en och samma vecka. På söndag ställs AIK mot Hammarby när fotbollsallsvenskan kan få ett avgörande. Men redan under onsdagen drabbade klubbarna samman i ett mer än fullsatt Eriksdalshallen. Det första derbyt handbollsderbyt mellan klubbarna sedan urminnes tider.

Och det var Hammarby som skulle koppla ett tidigt grepp. Mycket tack vare en storspelande Anton Hellberg i hemmamålet. Han stod för en uppsjö kvalificerade räddningar. När första halvlek var färdigspelad hade 26-åringen endast släppt in sex mål och stått för hela nio räddningar.

Trots ett spelmässigt övertag lyckades Hammarby aldrig rycka i från. Men de sista fem minuterna släppte det. Fyra raka mål och plötsligt hade laget en femmålsledning in i halvtid.

– Det var väldigt viktigt att vi fick de extra målen, det gav oss ett psykologiskt övertag, säger Hellberg.

Hur var det då med derbykänslorna? Jodå. Efter en första halvlek med ett ganska trögt spel hettade det till ett par gånger på planen. Något som fick publiken att tända till.

En tidig Hammarbyutvisning i den andra halvleken blev en chans för AIK att komma tillbaka in i matchen. Men Anton Hellberg fortsatte den andra halvleken som han slutade den första. Målvaktens storspel bäddade för att hemmalaget kunde utöka ledningen till tio mål innan bortalaget tog timeout.

– Det är skitroligt att spela när det är så mycket folk, det svårt att inte bli extra taggad. Vi spelar ett bra försvarsspel genom nästan hela matchen, och när vi gör det kan jag rädda väldigt mycket känns det som, säger Anton Hellberg.

Men varken utvisningar eller timeouter fick AIK att närma sig i ett derby som aldrig blev direkt spännande. Bortlaget lyckades krympa avståndet under matchens sista tio minuter och slutresultatet skrevs till 27–21 till Hammarby.

En belåten hemmatränare hyllade sin målvakt efter matchen.

– Anton har varit väldigt bra under träningarna i veckan. Så det kändes lite som att det var på gång. Vi har ett bra försvar som ger honom chansen men sen tar han lite mer än så, säger tränare Erik Larholm.