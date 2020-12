”Många gånger som jag har velat pausa tolvslaget”

– I junior-VM står mycket på spel. Det är juniorernas sista chans att visa upp sig inför NHL-draften, eller för att bli signade av ett NHL-lag. Det gör att alla alla måste satsa vilket gör det så kul att se matcherna. För många kan det också vara sista gången de spelar i ett landslag eftersom inte alla kommer att platsa i ett seniorlandslag, säger elvaårige Simon Rickberg.

– När man väl har börjat titta på JVM är man fast. Även om det är olika spelare från år till år är det alltid en otrolig intensitet, kämpaglöd och stridsvilja på isen. Det gör att det är den roligaste hockeyn att titta på, säger 73-åriga Ingemo Lindfors.

2020 har varit ett år när inget har varit sig likt, och vägen fram till JVM i Edmonton var ända fram till juldagens premiär kantad av frågetecken på grund av covid-19. Men nu är turneringen i gång.

Simon Rickberg

– Med tanke på att i stort sett allt har ställts in i år känns det kul att JVM blev av, men självklart under säkra former. Vi behöver nog alla något att glädja oss åt efter det här året, säger Martina Bojstedt.

Simon Rickberg, elva år, Martina Bojstedt, 45, och Ingemo Lindfors, 73, är en trio som visar att junior-VM lyckas samla olika generationer framför tv-apparaterna.

Ingemo Lindfors har ett genuint hockeyintresse.

– Jag kommer från Nybro som har varit en hockeystad, eller bättre uttryckt som är en hockeystad, så det har alltid funnits med mig, säger hon.

Men att hon gillar hockey hade inte räckt för att hon skulle följa JVM. Det är det där andra – intensiteten, känslorna och spontaniteten – som är avgörande.

Martina Bojstedt spelade själv hockey fram till 2001, och Simon Rickberg älskar nästan all idrott.

– Men hade jag varit tvungen att välja mellan junior-VM och senior-VM hade jag absolut valt JVM. Även om det är många stjärnor med i stora VM är det mycket mer känslor i JVM, säger Simon Rickberg.

– Jag har väldigt många minnen från JVM för det händer alltid roliga saker. Ta till exempel Zorro-målet (av Nils Höglander) förra året. Det var häftigt, säger Simon Rickberg.

– Och Sveriges powerplay när de tog silver 2018 var otroligt bra minns jag.

Junior-VM i ishockey har blivit en uppskattad helgtradition hos tv-tittarna. Foto: Martin Fransson

Junior-VM:s stora genombrott som tv-underhållning kom 2008. Visserligen hade SVT redan året före börjat sända turneringen – när den avgjordes i Leksand och Mora – men det var när mästerskapet avgjordes i Tjeckien som något hände.

Sverige förlorade efter förlängning den dramatiska finalen mot Kanada, och plötsligt hade Juniorkronorna blivit folkkärt.

I Sverige har vi annars inte en tradition att samlas kring ungdomsidrott, till skillnad från till exempel USA där collegeidrotten är stor.

När Sverige mötte Finland i finalen 2014 var det som mest två miljoner tv-tittare som följde matchen, och vissa slutspelsmatcher har haft en halv miljon tittare trots att de har sänts mitt i natten.

Och när Sverige vann guld 2012 – det andra genom tiderna – hyllades spelarna av tusental supportrar i Kungsträdgården efter hemkomsten.

– Tillsammans med Tv-pucken är JVM det mest glädjefyllda och spontana hockeyevenemanget som visas på tv. Vad som helst kan hända under matcherna. Spelarna kan plötsligt göra briljanta saker som de egentligen är för unga för att klara av, men också göra enkla misstag, säger Martina Bojstedt.

Martina Bojstedt Foto: Privat

– Det finns en lekfullhet som man blir glad av. Allt är inte lika uppstyrt som när man tittar på seniorer.

Bortsett från att alla känslor ofta kommer på en och samma gång finns det ytterligare en förklaring till turneringens popularitet – nämligen tidpunkten.

– Det är klart att det stora intresset också beror på att turneringen går över jul- och nyår. Många är lediga och kan sitta upp och följa matcherna även när turneringen avgörs i Nordamerika, säger Martin Bojstedt.

I och med att Sverige ofta spelar sista gruppspelsmatchen på nyårsaftonen kan tidpunkten också ställa till problem. Firandet av det nya året måste anpassas till matchtiden.

Avgörs turneringen i Europa kan det innebära att nyårssupén får ätas på eftermiddagen. Avgörs den i Nordamerika kan Sverige möta Ryssland i en avgörande match när det är dags att skåla in ett nytt år.

Ingemo Lindfors Foto: Privat

– Det är många gånger som man har velat pausa tolvslaget eftersom man först vill se klart matchen, säger Martina Bojstedt och skrattar.

I årets mästerskap i Kanada är Sveriges premiärmatch mot Tjeckien på lördagen den enda gruppspelsmatchen som spelas på kvällen svensk tid. Matchen mot Österrike börjar vid midnatt natten mot tisdag, och i de två avslutande gruppspelsmatcherna är det nedsläpp halv fyra på morgonen.

– Ibland när det har varit matcher på nätterna har jag fått vara uppe tillsammans med pappa. Bland annat såg jag finalen mellan Sverige och Kanada (2018) när Sverige tog silver, berättar Simon Rickberg och tonen i rösten avslöjar att han hoppas få se åtminstone någon av nattmatcherna även i år.

Ingemo Lindfors tänker dock inte försöka hålla sig vaken eller ställa väckarklockan.

– Nej, jag tittar på matcherna på morgonen dagen efter i stället, säger hon.

I Martina Bojstedts närmsta familj är det bara hon som är glad i hockey, men att hustrun/mamman ägnar nätterna åt att titta på JVM är alla införstådda med.

– Ja, de har full respekt för mitt intresse och förstår varför jag prioriterar det.

