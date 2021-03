Mardrömsdebut för Oskarshamns målvakt i storförlust

Örebros första mål kom när Borna Rendulic satte 1–0 i powerplay 3.13 in i första perioden. Tvåan kom minuten senare genom Robin Kovacs som vallade in pucken via Alexander Sudnitsin.

När Kovacs satte 3–0 efter 9.39 betydde det att Sudnitsins debutkväll var över och han byttes ut mot Joe Cannata.

– Det var en mardrömsstart. Det är otroligt tufft att släppa in de två billiga första. Men det är inte så många som tycker synd om oss så det gäller att vi inte gör det heller, sade IKO-tränaren Martin Filander i C More inför andra perioden.

Oskarshamn stoppade blödningen under resten av första perioden, men i mittperioden återgick Örebro till att stänka in puckar. Det började med att Nick Ebert lämnade utvisningsbåset, blev fri och satte 4–0. Rodrigo Abols och Borna Rendulic ökade på ledningen och Örebro ledde med 6–0 efter två perioder.

Till slut vann Örebro med 7–1. En tung förlust för Oskarshamn som kämpar för att säkra SHL-kontraktet. Laget har 52 poäng, samma som Brynäs som ligger på negativ kvalplats. Oskarshamn har dock en match mindre spelad.

– Det är bara att lägga det här i byrålådan och börja om, säger Martin Filander i C More.

Börja om får man göra bara ett dygn senare då lagen möts i Oskarshamn igen under söndagen.

– De matchavgörande grejerna måste vi vara hetare på, och det kommer såklart med lite självförtroende och annat. Vi får se till att vara på tå från start, där får vi börja, säger Filander.