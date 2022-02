Marianne Björklund: Intervjun med Peng Shuai lämnar många frågor obesvarade

1. I intervjun med L'Equipe säger tennisstjärnan Peng Shuai att hon är fri och att hon inte har tvingats till sex med en tidigare vice premiärminister trots att hon påstått just det i ett inlägg i sociala medier, vad ska man tro egentligen?

Det finns all anledning att hålla sig skeptisk till hennes uttalanden i intervjun. Många nyckelfrågor är obesvarade, både vad gäller anklagelsen om sexuellt övergrepp och angående om hon är fri eller styrs av kommunistpartiet.

I intervjun säger Peng Shuai att hon aldrig påstått att hon har tvingats till sex med den tidigare vice premiärministern Zhang Gaoli. Det trots att hon i sitt inlägg på Weibo i november, som snabbt plockades ner, skrev: ”Varför kom du tillbaka och uppsökte mig, tog mig till ditt hem och tvingade mig att ha sex med dig.”

Varför skrev hon det om det inte har hänt, är en fråga som förmodligen varje läsare skulle vilja ha svar på. Men det förhållande som intervjun är gjord under är en varningssignal i sig.

Den var organiserad av Kinas olympiska kommitté som satt med under intervjun och översatte Pengs svar från kinesiska. L’Equipes journalister var tvungna att skicka frågorna i förväg och få dem godkända. Därför saknas svar på en rad frågor. Varför gick hon till exempel under jorden efter inlägget för att sedan dyka upp i videor publicerade via statsmedia. I en av dem är hon ute på restaurang med vänner, under konversationen i videon upprepar de närvarande flera gånger vilket datum det är. Det framstår som föga spontant och väldigt regisserat för att bevisa att videon verkligen är aktuell.

2. Men IOK:s ordförande Thomas Bach har också träffat Peng Shuai under vinter-OS, de åt middag i lördags och IOK har ju tidigare haft ett videosamtal med henne som de anser bekräftar att hon mår bra och är fri, räcker inte det?

IOK har i det här sammanhanget haft intresse av att frågan försvinner. Kritiken mot att Peking står som värd för vinter-OS var stor redan innan skandalen med Peng Shuai dök upp och intensifierade ropen på en bojkott av spelen.

Det ser närmast ut som att IOK i det här fallet har ersatt den kinesiska statstelevisionens funktion som det medium som tillhandahåller ”offentliga erkännanden” under tvång. En av dem som tvingats till dylika erkännanden är den svenske bokförläggaren Gui Minhai.

IOK:s uttalande efter middagen i lördags nämner inget om det påstådda sexuella övergreppet eller om hon är fri att säga vad hon vill och resa var hon vill.

3. Vad skrev egentligen Peng Shuai och vad har hennes inlägg fått för konsekvenser?

Det var ett långt inlägg på Weibo där det framkom att hon haft en intim relation med Zhang Gaoli för länge sedan och att hon utvecklade känslor för honom. Relationen gick i stå när Zhang Gaolis karriär tog fart och han blev en del av kommunistpartiets yttersta elit. Men efter att han gått i pension kontaktade han Peng Shuai och det är vid detta tillfälle som han, enligt hennes inlägg, ska ha tvingat henne ha sex med honom.

4. Är Peng Shuai fri?

Mycket av det som skett efter inlägget i november framstår som misstänkt regisserat. Den kinesiska konstnären och dissidenten Ai Weiwei är helt övertygad om att hon är fast i kommunistpartiets klor. ”Hon är i kommunistpartiets trygga händer. De kommer försäkra att hon beter sig exakt enligt partiets önskningar”, säger han i en intervju med the Guardian.

”Hon har blivit en annan person och vad hon än säger så är det inte sant”, fortsätter han.

5. Vilka konsekvenser har hennes inlägg fått?

Oron i tennisvärlden blev enorm efter inlägget som inledningsvis ledde till att hon gick under jorden. Tennisstjärnor startade en kampanj för att få reda på var hon var och försäkra sig om att hon mådde bra. Naomi Osaka, Serena Williams och Novak Djokovic, hela tenniseliten slöt upp. Kvinnornas tennisförbund WTA tryckte på för att få tala med henne och krävde att det kinesiska kommunistpartiet utreder hennes anklagelser. När WTA inte fick kontakt med henne och inte fick gehör för kraven på en utredning bestämde man sig för att ställa in alla turneringar i Kina.

