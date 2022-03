Märkliga scener i Premier League – person spände fast sig i stolpen

Det var i den 49:e minuten av mötet mellan Everton och Newcastle på Goodison park som de märkliga scenerna utspelade sig. En åskådare sprang in från läktaren och spände med hjälp av buntband fast sig och sin hals i en stolpe.

Matchen fick avbrytas under en kort stund men efter arbete från ordningsvakter klipptes buntbandet av och personen, som bar en orange tröja med texten ”just stop oil”, ”stoppa olja” på svenska, kunde föras i väg.

”Just stop oil” är en kampanj för att stoppa oljan och kampanjen tog, via sin Twitter, ansvar för protesten under matchen. Även under Liverpools bortamöte med Arsenal på torsdagen skedde en liknande demonstration där en person knöt fast sina händer i ena stolpen på Emirates stadium.