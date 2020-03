Märkligt avsked för legendaren som spelat längst av alla

I vanliga fall brukar avtackningen för en NBA-stjärna som avslutar karriären aldrig upphöra. Varje arena ska ha chansen att säga adjö till spelare som förgyllt ligan. För Vince Carter, som gjort flest säsonger av alla i NBA, ser det ut att bli ett snöpligt avsked.

Carter har själv flaggat för att det här är hans sista säsong. Och i spåren av coronakrisen kan det vara över utan ett hejdå.

På en känslosam presskonferens, i samband med att ligan avbröts, fick han frågan om han kände någon besvikelse över att kanske gå miste om den traditionella avtackningen.

– Jag är inte något för sånt där, sade 43-åringen medan han höll tillbaka tårarna. Jag gör det jag ska och sedan går jag ut genom dörren. Det är okej för mig.

Carter gjorde omedelbar succé när han äntrade ligan under den förkortade lockout-säsongen 1998. Han draftades av Golden State Warriors, men trejdades direkt till Toronto Raptors. Efter ett makalöst trepoängsskytte och otaliga dunkar utnämndes han till årets rookie.

Men det var år 2000 som han skulle slå igenom för den breda massan. Vid den årliga All star-helgen där NBA:s bästa spelare bjuds in, vann han slamdunk-tävlingen och förändrade den för alltid.

Vid sidlinjen satt stjärnspelarna Kevin Garnett och Shaquille O'Neal häpna med sina VHS-kameror i händerna.

Ingen hade sett något liknande tidigare.

Trots 22 säsonger i ligan har Vince Carter aldrig vunnit en titel.

I stället för att jaga de eftertraktade mästerskapsringarna i något av de högt rankade lagen, valde han att stanna kvar och leda sitt Toronto Raptors i sex säsonger.

– Jag kommer från en era där det inte fungerade så. Jag har inget problem med hur det är nu, men det där är inte för mig, sade han, enligt The Athletic.

Det går att dela in Vince Carters karriär i två perioder. Under den första var han en dominant spelare som tog sig till åtta All Star-matcher.

Och under den andra, en mentor för unga spelare.

Han har lagt ner stor möda på att utveckla och utbilda framtida NBA-stjärnor, som Atlantas Trae Young, i hur de ska bete sig både på planen, men också i mediala sammanhang.

– Han har lärt mig så mycket. Och gjort mycket för mig och många av mina lagkamrater. Hur man tar hand om sin kropp och vad man ska äta. Allt sådant har jag lärt mig från honom, säger Trae Young som föddes tre månader efter att Vince Carter draftades.

Däremot var Carter med när USA vann OS-guldet i Sidney år 2000. Mest minnesvärt under mästerskapet är matchen mot Frankrike där han dunkade över 2,18 meter långa Frédéric Weis. En dunk som i fransk press döptes till ”le dunk de la mort” eller ”dödsdunken”.

I dagsläget är han långt ifrån den spelare han var när han hoppade över Weis. De senaste åren har han i stället stått parkerad under korgen. Det har synts en stadig nedgång i både poängproduktion och speltid, samtidigt som han kryssat mellan NBA-klubbarna. Han utesluter en fortsättning, men medger att han gärna hade spelat de 15 återstående matcherna.

– Det här var kul. Om det är över i dag, kommer det att pratas länge om de här 15 matcherna. Det är något som jag alltid kommer att komma ihåg. Jag satte åtminstone mitt sista skott. Det är ett konstigt, men coolt minne, säger Carter.

Vince Carter. Foto: John Bazemore

Det mesta pekar mot att Vince Carter nu kommer att ägna sig åt att vara tv-expert och ungdomstränare.

Och om 43-åringen gjort sin sista match, känner han i alla fall själv att han gett allt.

– Jag har jobbat så hårt för att vara i form och tävla mot spelare som är hälften så gamla. När ni säger: ”Hur gammal är han nu igen? Det ser ut som att han fortfarande kan spela.” Det är för mig som att vinna en titel. Vissa ser det säkert inte så, men att sitta längst ut på bänken utan att kunna vara en del av det skulle skada mig mer. Det har varit en fantastisk resa.

Källor: The Athletic, CBS Sports