Hälsningar från hela världen har strömmat in, och det är inte bara simmarkollegor som hört av sig till henne – även IOK:s ordförande Thomas Bach har framfört hälsningar.

”Under en period kommer jag kanske inte kunna vara den glada personen, och under en period kommer jag att få stå vid sidan om och heja. Men jag kommer definitivt att komma tillbaka”, skriver Ikee.

I tisdags berättade det 18-åriga hemmahoppet i OS i Tokyo 2020 på sitt Instagram-konto att hon hade drabbats av leukemi.

Det var under ett träningsläger i Australien tidigare i år som Rikako Ikee och hennes tränare Jiro Miki förstod att något inte stämmer.

På en presskonferens berättade Miki att han aldrig hade sett sin unga adept kämpa lika mycket som under träningsdagarna där.

– Vi tog henne till ett lokalt sjukhus där de kontrollerade hennes hjärta och tog blodprov, men snart efter det bestämde vi oss för att återvända hem för att hon skulle få genomgå en grundlig undersökning, berättade Jiro Miki.

Hemma i Japan fick de beskedet att det var leukemi hon drabbats av.

Ett besked som kom som en chock för både Rikako Ikee och Jiro Miki, men när den värsta chocken lagt sig bestämde sig Rikako Ikee för att gå ut och berätta vad hon drabbats av.

Reaktionerna efter hennes avslöjande har varit överväldigande.

Under de dagar som har gått har hälsningarna strömmat in på Ikees sociala medier. En av dem som har hört av sig är Rikakos träningskompis och konkurrent Sarah Sjöström.

Bland hälsningarna från simmarkollegor, fans och andra idrottare finns också en hälsning från IOK:s ordförande Thomas Bach som skickar henne lyckönskningar och hoppas allt går bra.

Alla hälsningar har berört Rikako Ikee som valde att tacka alla som har hört av sig på sitt Instagram-konto.

Hon berättar att många i sina hälsningar har skrivit att de vill donera sina blodstamceller och därför har registrerat sig, och att andra skrivit att de tänker donera blod.

Något som också bekräftas av representanter för det japanska donationsprogrammet. I genomsnitt får de in 5,6 förfrågningar per dag. Samma dag som Rikako Ikee berättat om sin leukemi fick de in 270 förfrågningar, och de fick snabbt höja beredskapen för att ta hand om alla förfrågningar.

”Det är något som inte bara kommer att hjälpa mig, utan alla som är i samma tuffa situation som jag.”, skriver Rikako Ikee.

Enligt japanska medier befinner sig Rikako Ikee nu på sjukhus där behandlingen har inletts.

När och om hon kommer tillbaka till tävlingsbassängen är för tidigt att säga, men varken Rikako Ikee eller hennes tränare Jiro Miki har gett upp hoppet om att tonåringen ska stå på startpallen när OS i Tokyo avgörs.

”Med hjälp av personerna i min närhet ska jag kämpa, och inte vara otålig.”

OS i Tokyo inleds i den 24 juli 2020. I april samma år genomförs det japanska OS-kvalet i simning där Rikako Ikee måste vara med om hon ska ha en chans till en OS-plats.