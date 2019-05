Mästarlaget illa ute – en match från att åka ut

Två raka förluster.

Nu kan mästarlaget och storfavoriten Kristianstad skickas på sommarlov redan på lördag – om man inte vinner hemma mot Alingsås i handbollens SM-semifinal.

– Det är inget att be för, säger assisterande tränaren Lars Olsson till C More efter 25–28-förlusten och 0–2 i matcher.