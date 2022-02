Mästarlaget Växjö åter vinnare – besegrade Timrå

Växjö såg blekt ut även under den första perioden hemma mot bottenlaget Timrå. Ett flygande anfall som Robert Rosén avslutade på volley var undantaget som bekräftade regeln.

– Lite turligt att jag lyckas få in den på tennis, sade 1–0-skytten Rosén till C More.

Ty Ratties kvitteringsmål betydde dock att Timrå hade 1–1 med mersmak i den första periodpausen.

I den andra perioden fick Växjö bättre fart på grejerna vilket ledde till att Timrå började dra på sig utvisningar. Halvvägs in i matchen fick Richard Gynge i väg det välplacerade handledsskott som betydde ny ledning för Växjö.

– Andra perioden är riktigt bra och vi har en växel till, sade Gynge i en pausintervju i C More.

Men Timrå var åter snabba med att utjämna, denna gång genom Erik Andersson som befann sig på rätt plats framför kassen och styrde in pucken.

– Det är fortfarande match, det får vi vara glada för, sade Timrås lagkapten Didrik Strömberg till C More angående Växjös stora spelmässiga övertag i perioden.

Ty Rattie fick, snyggt frispelad av Jacob Blomqvist, en lysande möjlighet att bli tvåmålsskytt samt ge Timrå ledningen, men Växjös målvakt Adam Åhman klarade av situationen. En stund senare svarade Växjöbacken Michael Krutil med att pricka ena stolpen. Krutils lagkamrat Julius Nättinen följde sedan upp med en ribbträff.

Med 5.26 kvar att spela av den tredje perioden kopplade Växjö ett segergrepp.

Laget fick åter möjlighet att spela powerplay och då passade Richard Gynge på att skjuta sitt andra mål för aftonen. Som om inte detta var nog hann Gynge även med ett tredje mål som definitivt stängde matchen.

Martin Lundberg fastställde slutresultatet i öppen Timråkasse och Växjö var åter vinnare efter fyra raka förluster.