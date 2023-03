Matchboll för Frölunda efter bortaseger mot Färjestad

Till och med match fyra hade hemmalagen åkt av isen som segrare i SM-kvartsfinalen i ishockey mellan Färjestad och Frölunda. Efter 60 minuter i kvartsfinal fem var det tystare på läktarna.

Tack vare 2–1 i Karlstad har Frölunda 3–2 i matcher och matchboll på hemmaplan på måndag.

– Vi spelade väldigt klokt i dag men är det nåt vi vet så är det att det är först till fyra. Vi har inte vunnit något än, sade Frölundatränaren Roger Rönnberg till C More.

Färjestad hade alltså fördel av publiken i ryggen i match fem och visst blåste de 8 000 själarna på läktarna i Karlstad liv i sitt lag efter 0–5-förlusten i Göteborg.

Precis som i match tre och fyra saknade Färjestad powerplay-backarna Theodor Lennström – men laget har ett tredje alternativ.

Joel Nyström fick fritt fram när hemmalaget fick första chansen i numerärt överläge. Skottet var stenhårt och Frölundas målvakt Lars Johansson chanslös, 1–0.

– Jag får vandra in från blålinjen och har ingen spelare i skottlinjen. Skönt att den satt, sade Nyström till C More.

Även om Färjestad var bättre än i match fyra höll Frölunda en väl så hög nivå.

Stjärnbacken Andreas Borgman var tillbaka efter avstängning och bidrog inte minst till en ännu vassare Göteborgsoffensiv.

– Man har ju hamnat lite utanför bubblan med match varannan dag men jag har kört på bra och det var enkelt att hoppa in igen, sade han till C More.

Frölunda drog liksom Färjestad nytta av en utvisning för att göra sitt första mål.

Hemmalagets back Max Lindroth hann visserligen in på isen efter sitt tvåminutersstraff men det dröjde bara tre sekunder till för amerikanen Anthony Greco att jobba in en retur till 1–1.

– Vi har pratat om att vi måste matcha deras energi. Den här tiden på året är det skitmål som gäller, sade Greco till C More.

Efter 1-1-målet drog Färjestads sena kanadensiska backförvärv Brandon Davidson på sig två utvisningar i rad där den andra, en tackling i ryggen på Andreas Borgman, videogranskades för ett eventuellt matchstraff. Straffet korrigerades dock till två minuter och Borgman kom tillbaka i spel efter återhämtning i omklädningsrummet.

– Vi kommer inte till riktigt. Vi kan börja med att spela med lika många på plan. Många får slita hårt i boxplay och många andra får vänta och blir kalla, sade Färjestads forward Michael Lindqvist till C More inför tredje perioden.

Där höll sig Färjestads spelare på isen men bortalaget behöll initiativet.

Dessutom hade Frölunda lite flyt när pucken studsade fram till förra Färjestadsspelaren Jacob Nilsson som satte 2–1 från nära håll.