Matchfixningsrättegången i Malmö: ”Svårt för idrottaren att försvara sig”

På tisdag inleds matchfixningsrättegången mot en tidigare allsvensk fotbollsstjärna och tre andra spelare. De fyra har blivit avstängda av Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd i väntan på rättegång och kan komma att förbli nekade att spela fotboll – även om de blir friade i allmän domstol.

Det var vad som hände två spelare från Södertäljeklubben Syrianskas U19-lag. Efter att ha fällts för mutbrott i tingsrätten friades de av Svea hovrätt. Och efter att förbundets disciplinnämnd friat männen fälldes de av Riksidrottsnämnden, idrottens högsta juridiska instans, och dömdes till två års avstängning.

Att laborera med lägre beviskrav än vad som finns i allmän domstol tycker jag är vanskligt.

George Yanko, som försvarade den ene av spelarna, är kritisk mot hur idrotten hanterar sina rättsliga processer, särskilt i matchfixningsfall. Han pekar på att en idrottsman bara har kort tid på sig att tjäna pengar i sin karriär och att en avstängning i princip innebär ett yrkesförbud. Den idrottsliga bestraffningen kan därför slå hårdare än den som utdöms av domstolen.

– Att då laborera med lägre beviskrav än vad som finns i allmän domstol tycker jag är vanskligt. Jag tycker att idrottens lagbok i alla fall måste närma sig kravet på ”bortom allt rimligt tvivel” innan man dömer någon, säger Yanko, vars klient bestämde sig för att sluta med fotbollen redan före rättegången.

Yanko tycker att idrottens juridiska processer överlag måste bli mer rättssäkra.

– När Svenska fotbollförbundet gör sina utredningar blir bevisningen mycket skriftliga inlagor och det är väldigt svårt för idrottaren att försvara sig. De borde i högre grad bygga på muntliga förhandlingar, där vittnen kan åberopas, säger Yanko.

I alla de fyra matchfixningsrättegångar som varit i Sverige har domarna gått från friande till fällande eller tvärtom. Yanko menar att det kan tyda på att det är svårt för domstolarna att förhålla sig till de bevis som läggs fram kring ärenden och att det inte finns så mycket praxis att luta sig mot.

Han betonar att problemet med matchfixning inte ska underskattas.

– Men beviskraven ska vara höga och det ska vara svårt att fälla en misstänkt. Hellre tio skyldiga som går fria än en oskyldig som blir fälld, säger Yanko.

Kravet på ökad rättssäkerhet inom idrottsjuridiken framfördes nyligen också i Göteborgs-Posten av Mats Larsson, den dopningsavstängda brottaren Jenny Franssons ombud. En idrottare som lämnar ett positivt dopningstest blir automatiskt avstängd under utredning. Svenska fotbollförbundets jurist Christine Stridsberg, anser att det är naturligt att samma regler gäller för matchfixning, även om förbundet och dess disciplinnämnd prövar varje fall för sig.

Stridsberg, som är den som gjort en anmälan i det aktuella fallet med den före detta allsvenske stjärnan, förklarar att förbundet är väl medvetet om de negativa konsekvenser som den interimistiska avstängningen skapar.

– Vi överväger alltid noga om vi i samband med att anmälan ges in till vår disciplinnämnd ska begära att den anmälde ska stängas av under utredningen. I just det här fallet gjorde vi det eftersom vi anser att det handlar om allvarliga förseelser, med yrkanden om relativt långa avstängningar. Vi tycker också att det finns starka bevis, säger Stridsberg.

Rättssäkerheten är enligt min uppfattning fortfarande hög.

Hon har förståelse för att det i praktiken kan vara svårt för en enskild spelare utan juridisk kunskap att förstå hur bestraffningsprocessen går till, men påpekar att den som blir anmäld har rätt att anlita ombud och få hjälp och att alla anklagade enligt matchfixningsreglementet kan begära en muntlig förhandling.

Stridsberg håller inte med Yanko om att rättssäkerheten är hotad. Hon påpekar att idrottsrörelsen och alla som är medlemmar i en förening kommit överens om att acceptera ett något lägre beviskrav än ”ställt utom rimligt tvivel”, bland annat i matchfixningsärenden.

– Det hänger ihop med att överträdelser av matchfixningsreglerna typiskt sett är svåra att bevisa, samtidigt som fenomenet matchfixning tillsammans med dopning är det i särklass största hotet mot idrottens integritet. Jag tycker också att man bör understryka att beviskravet i matchfixningsärenden inom idrottens bestraffningsorgan fortfarande är likvärdigt med eller högre än vad som är fallet i många tvistemål som avgörs i allmän domstol. Därför är rättssäkerheten enligt min uppfattning fortfarande hög, säger Stridsberg.

Anders Jemail är den tidigare elitfotbollsspelaren som blev advokat och nu är ordförande i Spelarföreningen. För spelarfacket kan frågan om en spelare ska stängas av under utredningen vara tveeggad. Jemail säger att samtidigt som fotbollsspelare inte vill ha matchfixning önskar de heller inte att någon oskyldig blir avstängd.

– Men med de erfarenheter jag har efter att själv ha suttit i Disciplinnämnden har jag stor respekt för hur detta organ fungerar, säger Jemail och tillägger att spelarfacket erbjuder juridisk hjälp åt sina medlemmar.

Jemail poängterar att idrottens juridik skiljer sig från den allmänna eftersom man har olika skyddsintressen. Medan idrottens regelverk kring matchfixning ska skydda idrottens integritet och fair play handlar det i allmän domstol om ett ekonomiskt skyddsperspektiv som härstammar från mutor och korruption.

Ett gruff i hockeyrinken leder normalt inte till någon åtgärd från polisen.

– Eftersom det handlar om olika skyddsperspektiv och bevisregler tycker jag att det här blir lite som att jämföra äpplen och päron, säger Jemail.

Bakgrund. Femte rättegången kring matchfixning Målet i Malmö tingsrätt är det femte i Sverige som rör matchfixning. Vid de fyra tidigare rättegångarna har domstolarna svängt Värnamofallet

En division 1-spelare i fotboll friades i tingsrätten, men fälldes av en oenig hovrätt. Kristianstadsfallet

Fyra fotbollsspelare och två matchfixare och storspelare friades av tingsrätten men fälldes i hovrätten. De två senare stängdes av på livstid. Södertäljefallet

Två ungdomsspelare i Syrianska fälldes av tingsrätten, men friades av hovrätten. De friades också av Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd, men dömdes till två års avstängning av Riksidrottsnämnden. AIK-fallet

Tidigare AIK-spelaren Dickson Etuhu och en före detta superettanspelare friades av tingsrätten, men fälldes av hovrätten. De stängdes senare av i fem år. Visa mer

