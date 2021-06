Matchguide: Allt inför söndagens EM-matcher

Vad: England – Kroatien

Var: London, Storbritannien.

När: 15.00 (svenskt tid).

Domare: Daniele Orsato, Italien.

Tv: SVT1

Troliga startelvor

England (4–2–3–1): Jordan Pickford – Kieran Trippier, Harry Maguire, John Stones, Luke Shaw – Jude Bellingham, Kalvin Phillips – Jadon Sancho, Jack Grealish, Marcus Rashford – Harry Kane.

Kroatien (4–3–3): Dominik Livakovic – Sime Vrsaljko, Domagoj Vida, Duje Caleta-Car, Borna Barisic – Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic – Ante Rebic, Bruno Petkovic, Ivan Perisic.

Utropstecken: Fantastiskt engelskt manskap

Många blickar kommer att vara på England trots att Kroatien var de som tog sig till final i senaste VM:et. Den engelska truppen ser onekligen väldigt stark ut, och laget har bland annat 25-årige Jack Grealish på offensivt mittfält som är i en hysterisk form för närvarande.

Frågetecken: Två oavgjorda på de två senaste premiärerna

Englands två senaste EM-premiärer har slutat oavgjort med 1–1, senast mot Ryssland i EM 2016, vilket talar för att de kanske är svårstartade i början av mästerskapet. Dessförinnan spelade de oavgjort mot Frankrike i EM 2012.

Minns du att?

I semifinalen i VM 2018 möttes England och Kroatien i en match som kroaterna gick segrande ur. Efter 1–1 efter fulltid satte anfallaren Mario Mandzukic det avgörande målet i förlängningen. Matchen slutade 2-1 till Kroatien.

Läget i lagen

England kommer till EM-premiären med en rungande form efter att ha vunnit sin sjätte raka match när de vann mot Rumänien i en träningsmatch inför EM under söndagen (Nations League och VM-kvalet inräknat). Ett par skador oroar dock engelsmännen inför Kroatien-matchen.

Den engelske högerbacken Trent Alexander-Arnold fick tyvärr lämna återbud efter sin olyckliga skada i träningsmatchen mot Österrike och mittbacken Harry Maguire har en fotledsskada och är osäker på spel. Som tur är har det engelska landslaget bra uppbackning i backlinjen redan i truppen, och främst till höger, med flera fullgoda alternativ.

Under VM-kvalet i vår har Kroatien varit en skugga av sitt forna jag. Endast två vinster under sina fem matcher 2021 talar sitt tydliga språk, där bland annat förlust mot Slovenien räknas in. VM-finalisten från 2018 behöver få ihop det bättre till EM-premiären.

Det kroatiska landslagets enda skadeavbräck är Wolfsburgs vänsterytter Josip Brekalo som uppges vara tillbaka tidigt i juli.

”Is football coming home?”

Trots att England har haft ett av de bästa landslagen ända sedan fotbollen uppfanns, och medverkat i hela nio tidigare mästerskap, har de aldrig vunnit EM. Det har blivit två bronsmedaljer och senaste EM:et kom de bara till en åttondelsfinal. Är detta året då ”football's coming home” på riktigt?

Håll koll på

● Jude Bellingham, England. Den i sommar 18-årige centrala mittfältaren har inte presenterat sig på yppersta europeiska nivån än, men det kan det bli ändring på. Han spelade 29 matcher för tyska klubben Dortmund förra säsongen och har utmärkt sig sedan han kom från Birmingham City förra sommaren. Bellingham är en teknisk tvåvägsspelare och kan transportera boll över stora ytor. Han spås en ljus framtid och har varit med i startelvan i genrepet i det engelska landslaget.

● Nikola Vlasic, Kroatien. Den 23-årige kroatiske offensive mittfältaren har gjort en bra säsong för sitt CSKA Moskva i Ryssland och smällde in elva mål. Han har varit en stor talang i flera år men slog inte igenom förrän förra säsongen. Är trots sin längd på 178 centimeter stark i närkampsspelet och svår att ta bollen av. Kan bli ett utropstecken för Kroatien.

Stor arena – storpublik på läktarna

På Wembley Stadium i London kommer det att tillåtas en publikkapacitet på 25 procent. Detta innebär att 22.500 åskådare är välkomna till Englands premiär mot Kroatien gruppspelet i EM.

Vad: Österrike – Nordmakedonien

Var: Bukarest, Rumänien.

När: 18.00 (svensk tid).

Domare: Andreas Ekberg, Sverige.

Tv: TV4

Troliga startelvor

Österrike (4 –2 –3 –1): Alexander Schlager – Konrad Laimer, Aleksandar Dragovic, Martin Hinteregger, Andreas Ulmer – Julian Baumgartlinger, Stefan Ilsanker – Valentino Lazaro, Marcel Sabitzer, David Alaba – Marko Arnautovic.

Nordmakedonien (3–5–2): Stole Dimitrievski – Stefan Ristovski, Visar Musliu, Kire Ristevski – Boban Nikolov, Tihomir Kostadinov, Stefan Spirovski, Eljif Elmas, Ezgjan Alioski – Ivan Trickovski, Goran Pandev.

Utropstecken: Veteran given i anfallet

Sommarens Europamästerskap kan vara det sista för flera stora erfarna stjärnor, såväl för veteranen Goran Pandev. Den snart 38-åriga nordmakedonska anfallaren spelar fortfarande en hel del för sitt Genoa i Serie A, en liga som han har spelat i sedan 2001 med ett års uppehåll i Galatasaray 2014. Trots sin ålder visar han fortsatt bra kvalité på planen och är given i Nordmakedoniens anfall. Förra säsongen gjorde han sju mål och tre assist och spelade 29 matcher.

Frågetecken: Drömflytten är klar – motiverad eller mätt till EM?

De senaste veckorna har David Alaba till spanska storklubben Real Madrid varit på tapeten, ett kontrakt som nu är ett faktum. Österrikes onekligen största stjärna är en kugge i sitt landslag och en spelare som behöver vara motiverad för att prestera bra och lyfta sitt land. Därför är ett frågetecken, efter att ha fått till sin drömflytt till Madrid, om 28-åringen är motiverad eller mätt till EM?

Minns du att?

I playoff-finalen till sommarens EM fick Nordmakedonien möta Georgien i en spännande och tajt match som hade inneburit första mästerskapet för båda nationerna. Nordmakedoniens mest meriterade spelare Goran Pandev klev fram och gjorde lagets enda mål och lyfte därmed sitt land till Europamästerskapet.

Visste du att?

När Nordmakedoniens yttermittfältare Enis Bardhi var 19 år spelade han för Malmöklubben Prespa Birlik i ett halvår och var där en oupptäckt talang. Sedan fick han chansen att testa vingarna i ungerska Újpest FC där han gjorde succé. Därefter köptes han av La Liga–klubben Levante där han för närvarande befinner sig sedan 2017.

Läget i lagen

Österrike var nära att missa att kvalificera sig till EM efter ett mindre bra kval, men ordnade upp det genom sin andraplacering bakom Polen. Tyske tränaren Franco Foda har därefter fått utstå kritik i österrikisk media och blivit ifrågasatt varför han inte får ut mer av truppen.

Inför EM blev det en storförlust mot Danmark med 0–4 i VM-kvalet under våren. Efter det förlorade Österrike mot England med 0–1 och spelade oavgjort mot Slovakien i två träningsmatcher som inte direkt skrämmer motståndaren.

Nordmakedonien kommer till EM med en klar ”underdog”-stämpel på sig. Det är första mästerskapet någonsin, precis som för Finland, vilket ger låga förväntningar på laget – något det säkert inte har något emot.

Förberedelserna inför EM har sett väldigt bra ut för Nordmakedonien, åtminstone om man tittar på deras senaste tre matcher där de har spelat bra. Den sista VM-kvalmatchen inför EM spelades mot Tyskland och den vann laget mirakulöst med 1–2. Nordmakedoniens förbundskapten Igor Angelovski var uppe bland molnen efter segern och jämförde lagets insats med att vinna EM: ”Vi gjorde nordmakedonierna stolta och glada. Det här är som att vinna Europamästerskapet.”

Tålamod är nyckeln

Med en avslappnad känsla kommer Nordmakedonien in i EM, samtidigt som Österrike har press på sig från hemlandet. Österrike kommer förmodligen vara de som kommer att vara bollförande under matchen och kommer att försöka spela sig igenom Nordmakedoniens kompakta defensiv och behöva vara tålmodiga för att ta sig till bra målchanser.

Håll koll på

• Marcel Sabitzer, Österrike. En av RB Leipzigs bästa spelare denna samt förra säsongen och en duktig lekkamrat på mittfältet till svenske Emil Forsberg. 27-åringen har oftast spelat väldigt offensivt bakom två anfallare i klubblaget, medan han har flyttats längre ner på centralt mittfält i Österrike. Teknisk och bra med bollen samt flyter mellan lagdelarna. Varit en ryktenas man under fjolåret och kopplats samman med både Arsenal och Tottenham.

• Eljif Elmas, Nordmakedonien. Haft svårt att ta en plats i startelvan i den hårda konkurrensen i Napoli och har mest fått agera inhoppare. Väntar ännu på det stora genombrottet i Serie A, men 21-åringen ser väldigt intressant ut. Elmas är främst en dribbler med stora tekniska färdigheter och bra passningar.

Lika mycket som på Wembley

I Rumäniens huvudstad Bukarest på Arena Nationala får de ta in 25 procent som är lika många procent som i Amsterdam, Glasgow, London och Rom. Det blir alltså ungefär 13.000 åskådare på matchen mellan Österrike och Nordmakedonien i EM. Arena Nationalas publikkapacitet är 55.634 och är vad de tar in som mest utan coronarestriktioner.

Vad: Nederländerna – Ukraina

Var: Amsterdam, Nederländerna.

När: 21:00 (svensk tid).

Domare: Felix Brych, Tyskland.

Tv: SVT1

Troliga startelvor

Nederländerna (4–3–3): Jasper Cillessen – Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Daley Blind, Owen Wijndal – Georginio Wijnaldum, Davy Klaassen, Frenkie de Jong – Steven Berghuis, Luuk de Jong, Memphis Depay.

Ukraina (4–1-4–1): Andriy Pyatov – Ilia Zabarnyi, Sergey Krivtsov, Mykola Matviyenko, Vitalii Mykolenko – Serhiy Sydorchuk – Andriy Yarmolenko, Ruslan Malinovsky, Oleksandr Zinchenko, Oleksandr Zubkov – Roman Yaremchuk.

Utropstecken: Ukrainsk anfallare i målform

I Gent har han smällt in 20 mål i ligan förra säsongen och kommer till EM med ett bra självförtroende. Ukrainas anfallare Roman Yaremchuk har visat att han har ett bra målsinne och kan bli ett utropstecken.

Frågetecken: Hur ska världsstjärnan ersättas?

Nederländernas största mittbacksstjärna och lagkapten Virgil van Dijk blev skadad i en ligamatch för Liverpool i höstas och är fortsatt skadad. Utan en självklar ledare i det nederländska laget behöver andra spelare kliva fram. Hur ska hålet fyllas?

Minns du att?

Nederländerna har endast ett EM-guld i historien och det var så länge sedan som 1988 som spelades i Västtyskland. I finalen vann dem mot Sovjetunionen med 0-2 efter mål av de nederländska legendarerna Ruud Gullit och Marco van Basten.

Läget i lagen

Under söndagen fick stortalangen Matthijs de Ligt hoppa av den nederländska träningen skadad. Hela Nederländerna håller nu tummarna att 21-åringen ska vara tillbaka till gruppspelet. Bortsett från detta skadeavbräck ser det positivt ut för förbundskapten Frank de Boer och 3-0-vinsten mot Georgien i träningsmatchen bekräftade den känslan.

Ukraina då? Med den forne storspelaren Andriy Shevchenko som förbundskapten kommer de ukrainska spelarna säkerligen få till sig att de inte har något att förlora när de går in till sommarens EM. Ukraina imponerade i EM-kvalet och kommer samtidigt in i mästerskapet med en ”underdog”-stämpel. Stora världsstjärnor saknas, men duktiga mer anonyma spelare finns i laget som exempelvis Premier League-spelarna Andriy Yarmolenko och Oleksandr Zinchenko.

Generationsskiftet har skett

Sedan glansdagarna i början av 2000-talet har Nederländerna haft ett generationsskifte på gång i flera år som nu verkar ha satt sig. Forna storstjärnor som Groningens Arjen Robben har slutat och fram har andra nederländska spelare klivit. Nu behöver det nederländska fotbollslandslaget visa sina sanna färger och återigen komma långt i ett mästerskap, något som de egentligen inte har gjort sedan EM 2008.

Hålla koll på

• Ryan Gravenberch, Nederländerna. Han har kallats den ”nye Paul Pogba” och det beskriver 19-åringens spelstil på bästa sätt. Med en lång, gänglig kropp kombinerat med stor teknisk briljans kommer Gravenberch få många att tappa hakan och kommer förmodligen agera inhoppare. Spelar just nu i moderklubben Ajax.

• Ruslan Malinovsky, Ukraina. Varit en succé i Atalanta sedan han anlände från belgiska Genk sommaren 2019. 28-åringen är en tvåvägsspelare med otroliga långskott och en bra bollkänsla. Kommer att vara målfarlig oavsett vilken motståndare som står på andra sidan.

Publik på läktarna

I Amsterdam kommer de att släppa in 25 procent av publikkapaciteten på Johan Cruijff Arena som tar in 55.500 på en vanlig dag. Det kommer att bli ungefär 12.000 åskådare på plats.