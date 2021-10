Matsuyama uppfyllde drömmen

Han gjorde det i stor stil i Chiba genom en eagle på det avslutande hålet när han sänkte inspelet från 225 meter. Det gav honom segern med fem slag före amerikanerna Brendan Steele och Cameron Tringale på 15 under par totalt.

– Det var ett av mina största mål, att vinna inför japanska fans här i landet. Jag är så glad att jag lyckades, säger Matsuyama enligt AFP.

– Jag lyckades använda mig av energin som jag fick av publiken.

Alex Norén låg bra till efter de två första ronderna, men tappade under helgen och slutade på delad 18:e plats efter 71 slag både under lördagen och söndagen. Henrik Norlander klättrade i stället 34 placeringar genom dagens näst främsta resultat, 64 slag. Efter en tveksam inledning med två bogeys på de första nio hålen avslutade han sedan med fyra birdies och en eagle på de fem sista hålen. Norlander delade 18:e platsen med Norén, två under par.