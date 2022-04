Matthews satte rekordmål för Toronto i Dallas

Det har gått nästan exakt 40 år sedan Torontos Rick Vaive satte sitt 54:e säsongsmål 1982 (4 april).

Austons mål nummer 55 kom i slutet av andra perioden och gav gästande Toronto en 2–1-ledning. Innan dess hade William Nylander gjort 1–0. Därefter kvitterade Dallas genom Tyler Seguin.

I tredje perioden, efter Matthews mål i andra, kvitterade Dallas genom John Klingberg och efter det fick lagen varsitt mål till innan slutsignalen ljöd.

Som om det inte räckte med säsongsrekordet slog Matthews till igen i förlängningen. Framspelad av William Nylander och TJ Brodie petade han in pucken bakom Scott Wedgewood i Dallasmålet och putsade sitt knappt timman gamla rekord.

En annan kanadensisk insats under natten stod Montreal för. New Jersey besegrades under ordinarie matchtid för första gången på över fem år. Och det med besked – 7–4 till Montreal på bortaplan.