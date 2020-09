Mbappés solomål sänkte Sverige – Kulusevski besviken

Sverige–Frankrike 0–1

Matchbetyg 2

Låg intensitet i första halvlek. Sverige gjorde väldigt mycket rätt i försvarsspelet. Men Frankrike har en världsstjärna i Kylian Mbappé, och han såg på egen hand till att Frankrike hade 1–0-ledning i halvtid. Matchbilden blev densamma i andra halvlek. Sverige ville, men kunde inte.

Stärkte sina aktier

Pontus Jansson ersatte Andreas Granqvist i rollen bredvid Victor Nilsson Lindelöf i mittförsvaret. Brentfordbacken gjorde en prickfri insats mot Antoine Griezmann som inte fick komma rättvänd speciellt många gånger.

Startelvan

Robin Olsen – Mikael Lustig, Victor Nilsson Lindelöf, Pontus Jansson, Pierre Bengtsson (ut 88) – Sebastian Larsson (ut 70), Kristoffer Olsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg – Marcus Berg, Robin Quaison (ut 76).

Dejan Kulusevski (in 70), John Guidetti (in 76), Ken Sema (in 88)

Kommande matcher i gruppen

8 september: Sverige–Portugal, Frankrike–Kroatien