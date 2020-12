Melker Karlsson målskytt i comebacken

Spelsuget vägde uppenbarligen tyngre än matchovanan och den rivige centern spelade en central roll direkt från första bytet mellan kedjekompisarna Joakim Lindström och Darren Nowick.

Örebro tog ledningen när Rodrigo Abols hittade rätt mellan benen på Gustaf Lindvall i Skellefteås mål, men sedan handlade det mesta om hemmalaget.

Kvitteringen kom efter 14.34 genom Melker Karlsson. I numerärt överläge styrde han in ett skott från Jonathan Johnson.

– Det var en jätteliten touch. Skönt att den gick in. Vi har pratat om att ha folk framför mål och det tillhör väl mitt spel att vara där, säger Karlsson till C More.

Inte sedan Jimmie Ericssons dagar har Skellefteå haft den egenskapen som Melker Karlsson lagt sig till med under sina nära 400 NHL-matcher. 30-åringen är jobbig att flytta på framför motståndarmålet och när han nu är tillbaka såg Skellefteå stundtals ut som ett helt nytt lag. Eller som man såg ut under guldåren, om man så vill. Energin och skridskoåkningen var på topp igen efter en tveksam period i december.

Försvarsspelet och offerviljan imponerade också.

I slutet av den första perioden kunde Niclas Burström ge Skellefteå ledningen och en bit in i mittenperioden kom 3–1 genom Darren Nowick i numerärt överläge på nytt. Det var Oscar Möller som höll inne passningen i det längsta innan han hittade Nowick som enkelt kunde stöta in pucken vid bortre stolpen.

Möller kunde sedan själv göra 4–1 under Örebrospelaren Borna Rendulics femminutersutvisning för bentackling.

Örebro hade vunnit de två tidigare mötena lagen emellan och imponerade på annandagen när Växjö besegrades. Nu var närkingarna inte nära.

Inte mot ett Skellefteå injicerat med Melker Karlsson-energi.